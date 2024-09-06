Türkiye'nin Dev Markası Halka Arz Oluyor: Rekor Lot Dağıtımı Olacak

Halka arzın ardından, 400 bin yatırımcı başvurusu olması durumunda 106 lot, 500 bin yatırımcı başvurusu olması durumunda 85 lot ve 600 bin yatırımcı başvurusu olması durumunda ise 70 lot hisse dağıtımı yapılması öngörülüyor.