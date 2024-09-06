Türkiye'nin Dev Markası Halka Arz Oluyor: Rekor Lot Dağıtımı Olacak
Türkiye'nin büyük gıda markası Durukan Şekerleme halka arz için gün sayıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz işlemiyle Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.
Türkiye'nin ünlü gıda markalarından biri olan Durukan Şekerleme, özellikle Rocko Lolipop gibi popüler ürünleriyle tanınıyor. Şirket, halka arz kapsamında 42.500.000 adet hissesini eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunacak. Halka arz fiyatı hisse başına 17 TL olarak belirlenirken, Borsa İstanbul'daki işlem kodu “DURKN” olacak.
Halka arz süreci, Deniz Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yürütülecek ve yatırımcılar T1-T2 bakiye yöntemi ile pay talep edebilecekler. Halka arz sonrası, Durukan Şekerleme’nin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 31,58 olarak belirlendi.
Durukan Şekerleme'nin halka arzı için talep toplama işlemleri 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve pay başına 17 TL’den işlem görecek.
Halka arzın ardından, 400 bin yatırımcı başvurusu olması durumunda 106 lot, 500 bin yatırımcı başvurusu olması durumunda 85 lot ve 600 bin yatırımcı başvurusu olması durumunda ise 70 lot hisse dağıtımı yapılması öngörülüyor.
Durukan Şekerleme'nin halka arzında hangi bankaların talep toplama yetkisine sahip olacağı, onaylı izahamenin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.