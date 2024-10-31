Türkiye'nin Dev İnternet Firması Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim

Socar Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre, Millenicom’un devriyle birlikte firma, Albaraka Portföy çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek. 2019 yılından beri taahhütsüz ve kotasız fiber internet hizmeti sunan Millenicom, bu özellikleriyle Türkiye'nin önde gelen alternatif internet servis sağlayıcılarından biri olarak biliniyor.