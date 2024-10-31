Türkiye'nin Dev İnternet Firması Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim
Türkiye’de uygun fiyatlı internet tarifeleriyle tanınan ve 400 binin üzerinde aboneye hizmet veren Millenicom, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alındı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Socar Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre, Millenicom’un devriyle birlikte firma, Albaraka Portföy çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek. 2019 yılından beri taahhütsüz ve kotasız fiber internet hizmeti sunan Millenicom, bu özellikleriyle Türkiye'nin önde gelen alternatif internet servis sağlayıcılarından biri olarak biliniyor.
Bu satışın, Socar Türkiye’nin rafineri, petrokimya ve doğal gaz alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırmasına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.