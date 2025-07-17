Türkiye'nin Dev Boru Üreticisine Geçici Mühlet Kararı! Piyasada Dengeler Değişiyor

9 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren kararla birlikte, İcra ve İflas Kanunu kapsamında şirket hakkında başlatılmış tüm icra işlemleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca yeni herhangi bir takip başlatılamayacak ve mevcut alacaklar için ihtiyati haciz ya da tedbir kararı uygulanamayacak.

Mahkeme, konkordato sürecini izlemek ve şirketin mali gidişatını denetlemek amacıyla geçici konkordato komiserleri görevlendirdi. Atanan komiserler kurulu, hem firmanın faaliyetlerini hem de borç yapılandırma planının uygulanabilirliğini detaylı şekilde analiz edecek. Sürecin sonunda 9 Ekim 2025 tarihinde yapılacak duruşmada, mahkeme kesin mühlet verilip verilmeyeceğine karar verecek.