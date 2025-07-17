Türkiye'nin Dev Boru Üreticisine Geçici Mühlet Kararı! Piyasada Dengeler Değişiyor
Ankara merkezli ve sektörün önde gelen boru üreticilerinden biri olan Pozitif Boru, mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanınca konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin talebini değerlendiren Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, hem firmaya hem de şirketin ortağı Hakan Doğan’a yönelik olarak üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
9 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren kararla birlikte, İcra ve İflas Kanunu kapsamında şirket hakkında başlatılmış tüm icra işlemleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca yeni herhangi bir takip başlatılamayacak ve mevcut alacaklar için ihtiyati haciz ya da tedbir kararı uygulanamayacak.
Mahkeme, konkordato sürecini izlemek ve şirketin mali gidişatını denetlemek amacıyla geçici konkordato komiserleri görevlendirdi. Atanan komiserler kurulu, hem firmanın faaliyetlerini hem de borç yapılandırma planının uygulanabilirliğini detaylı şekilde analiz edecek. Sürecin sonunda 9 Ekim 2025 tarihinde yapılacak duruşmada, mahkeme kesin mühlet verilip verilmeyeceğine karar verecek.
ÇEKLER İÇİN YENİ ŞERH KARARI
Mahkeme ayrıca şirketin geçici mühlet süresince bankalara ibraz edilen ancak karşılığı olmayan çeklerine, “karşılıksız” yerine “konkordato tedbiri” şerhinin yazılmasına hükmetti. Bu karar, şirketin mali yükümlülüklerini geçici olarak yerine getiremeyen firmalar için tanınan yasal koruma kapsamında değerlendiriliyor.
Alacaklılar, konkordato ilanının ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz hakkına sahip.
20 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP
Yaklaşık 20 yıldır boru üretimi alanında faaliyet gösteren Pozitif Boru, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Saray Sanayi Bölgesi’nde 51 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. Şirket; PE, PP ve HDPE malzeme türlerinden inşaat ve elektrik sektörüne yönelik altyapı boruları, iç tesisat boruları ve kablo koruma sistemleri üretiyor.