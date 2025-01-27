Türkiye'nin Deposu Olarak Biliniyor, İzmir Karaburun'da Hasat Başladı: Tarlada 100, Pazarda 200 Liraya Satılıyor

ÜRETİCİLER SEZONU DEĞERLENDİRDİ

Uzun yıllardır nergis üretimi yapan Gülizar Çakmak, bu yıl yağışların güzel geçtiğini ve üretimin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Çakmak, "Sabah erkenden tarlaya geliyoruz. Çiçek toplamak zahmetli ama bu yıl fiyatlar güzel, üretici kazandı" dedi.

Mekatronik mühendisliği mezunu olup nergis çiftçiliği yapan Seyit Bura Ekti ise sezonun bereketli geçtiğini ifade ederek, "Toplanan çiçekler Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Fiyatlar daha iyi olabilirdi ama yine de memnunuz" diye konuştu.

KARABURUN’UN BEREKETLİ NERGİS HASADI

Yaklaşık 30 yıldır nergis yetiştiren Sermin Elmas da bu yılki hasattan memnun olduklarını dile getirerek, "Bu iş zahmetli ama keyif alarak yapıyoruz. Nergis, Karaburun’un vazgeçilmez değerlerinden biri" dedi.

Bu yılki üretim sezonu, Karaburun’da nergis yetiştiricileri için hem ekonomik hem de manevi açıdan bereketli geçti. Nergis çiçeği, Karaburun’un adını Türkiye’ye duyurmaya devam ediyor.