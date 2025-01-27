Türkiye'nin Deposu Olarak Biliniyor, İzmir Karaburun'da Hasat Başladı: Tarlada 100, Pazarda 200 Liraya Satılıyor
İzmir'in Karaburun ilçesi, kendine has kokusu ve güzelliğiyle tanınan nergis çiçeğinde hasat dönemine girdi. Bölgede doğal olarak yetişen ve "susuz nergis" olarak bilinen türün toplanmasına ocak ayıyla birlikte başlandı. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen nergis çiçeklerinin demet fiyatı tarlada 100-120 lira, tezgahlarda ise 150-200 lira arasında değişiyor.
Kaynak: İHA
Karaburun'da yetiştirilen nergis çiçekleri, beyaz ve sarı tonlarıyla dikkat çekerken "sulu" ve "susuz" olmak üzere iki farklı türe ayrılıyor. Kasım ayında başlayan sulu nergis hasadı yılbaşında sona ererken, susuz nergisin hasadı ocak ayından itibaren 10 Mart’a kadar devam ediyor. Çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek özenle topladıkları çiçekleri demetleyip Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiyor.
NERGİS KARABURUN’UN SEMBOLÜ
Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay, nergisin ilçe için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
"Karaburun, nergis çiçeğiyle özdeşleşmiş bir yer. Üreticilerimiz tarladan topladıkları çiçekleri İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin birçok noktasına gönderiyor. Bu yıl yağışların gecikmesi nedeniyle sulu ve susuz nergis hasadı birbirine karıştı. Ancak yine de üreticilerimiz için bereketli bir sezon geçiyor."
NERGİS ÜRETİMİNDE 1 MİLYON DEMET HEDEFİ
Karaburun’da yaklaşık 250 dönümlük arazide nergis üretimi yapıldığını söyleyen Günay, "Bu yıl toplamda 1 milyon demeti aşkın üretim gerçekleştirildi. Fiyatlar başta 500 TL’ye kadar çıksa da, lodos nedeniyle bir ara düşüş yaşandı. Şu anda demet fiyatları 150-200 TL arasında seyrediyor. Üretim maliyetleri yüksek olsa da üreticilerimizin yüzü gülüyor" dedi.
Karaburun’da düzenlenecek Nergis Festivali’nin hazırlıkları da başladı. Osman Günay, festivale dikkat çekerek vatandaşlara şu çağrıda bulundu: "Tarlalardaki nergis çiçeklerine zarar vermeyelim. Her çiçek, bir yıl boyunca üreticinin emeğinin bir karşılığıdır."
ÜRETİCİLER SEZONU DEĞERLENDİRDİ
Uzun yıllardır nergis üretimi yapan Gülizar Çakmak, bu yıl yağışların güzel geçtiğini ve üretimin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Çakmak, "Sabah erkenden tarlaya geliyoruz. Çiçek toplamak zahmetli ama bu yıl fiyatlar güzel, üretici kazandı" dedi.
Mekatronik mühendisliği mezunu olup nergis çiftçiliği yapan Seyit Bura Ekti ise sezonun bereketli geçtiğini ifade ederek, "Toplanan çiçekler Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Fiyatlar daha iyi olabilirdi ama yine de memnunuz" diye konuştu.
KARABURUN’UN BEREKETLİ NERGİS HASADI
Yaklaşık 30 yıldır nergis yetiştiren Sermin Elmas da bu yılki hasattan memnun olduklarını dile getirerek, "Bu iş zahmetli ama keyif alarak yapıyoruz. Nergis, Karaburun’un vazgeçilmez değerlerinden biri" dedi.
Bu yılki üretim sezonu, Karaburun’da nergis yetiştiricileri için hem ekonomik hem de manevi açıdan bereketli geçti. Nergis çiçeği, Karaburun’un adını Türkiye’ye duyurmaya devam ediyor.