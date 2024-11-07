Türkiye'nin Cennet Meyvesinin İhracatında Rekor Artış: 100 Milyon Doları Geçti
5 bin yılı aşkın süredir insanlık için şifa ve lezzet kaynağı olan nar, 2024 yılında ihracat başarısıyla da dikkat çekiyor. Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin nar ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış göstererek 75 milyon dolardan 100 milyon dolara çıktı. Yılsonunda bu rakamın 150 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin yıllık 700 bin tona varan nar üretimiyle dünya sıralamasında ilk beşte yer aldığını vurguladı. Türkiye’nin ihracatta ise 150-200 bin tonluk ürünle ilk 10 ülke arasında bulunduğunu belirtti.
HEDEF 250 MİLYON DOLAR
Nar üretiminde başı çeken illerin başında Antalya gelirken, bu ili Muğla, Mersin, Adana ve Denizli takip ediyor. Uçak, “Nar, 2000’li yıllardan itibaren önemli bir gelişim kaydetti ve ihracatımız da bu paralelde arttı. 2010’da 59 milyon dolar olan nar ihracatımız, 2023’te 131 milyon dolara ulaştı. 2024’te hedefimiz 150 milyon doları aşmak. Orta vadede ise bu rakamın 250 milyon doları bulmasını öngörüyoruz” dedi.
İHRACAT HER YIL ARTIYOR
Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 6 yıldır yürüttüğü “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” projesine de dikkat çekerek, üretim bölgelerinden numune alıp analizler yaptıklarını ve üreticilerin bu süreçte bilinçlendiğini ifade etti. Uçak, “Kaliteli ve kalıntısız üretim yapıyoruz ve bu, ihracatımıza her yıl artış olarak yansıyor. Üreticilerimizle iş birliğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” diye ekledi.
61 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ
2024 yılında nar veriminde yüzde 20 artış yaşandığını belirten Uçak, bu yılın ilk 10 ayında 61 ülkeye nar ihraç edildiğini açıkladı. Türkiye’nin nar ihracatında başı çeken ülke, 21 milyon dolarlık alımla Rusya olurken, Irak 20 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Almanya, Türkiye’den 14,5 milyon dolarlık nar talep ederken, İngiltere’ye 7,5 milyon dolarlık ve Ukrayna’ya 5,5 milyon dolarlık nar gönderildi.
NARIN ŞİFA DOLU ÖZELLİKLERİ
Bereketin simgesi olan nar, birçok kültürde kadını ve doğurganlığı temsil eder. C vitamini deposu olan nar, antioksidan içeriğiyle de öne çıkar. Kanserden korunma, hafıza desteği, sindirim sağlığını güçlendirme, iltihap önleme ve kalp-damar koruması gibi pek çok faydası bilinir. Taze meyve olarak tüketilebilen nar, ayrıca meyve suyu, reçel, nar pekmezi, nar ekşisi, çay gibi ürünlerde ve tıbbi alanlarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.