Türkiye'nin Cennet Meyvesinin İhracatında Rekor Artış: 100 Milyon Doları Geçti

HEDEF 250 MİLYON DOLAR

Nar üretiminde başı çeken illerin başında Antalya gelirken, bu ili Muğla, Mersin, Adana ve Denizli takip ediyor. Uçak, “Nar, 2000’li yıllardan itibaren önemli bir gelişim kaydetti ve ihracatımız da bu paralelde arttı. 2010’da 59 milyon dolar olan nar ihracatımız, 2023’te 131 milyon dolara ulaştı. 2024’te hedefimiz 150 milyon doları aşmak. Orta vadede ise bu rakamın 250 milyon doları bulmasını öngörüyoruz” dedi.