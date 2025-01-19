Türkiye'nin Bu İlinde Toplu Taşıma Sudan Daha Ucuz! Sadece 2 Lira

Karaman Belediyesi tarafından 2023 yılında yapılan düzenleme ile toplu taşıma ücretleri yeniden belirlenmişti.

SADECE 2 LİRA

Öğrenci biniş ücreti 2 TL, sivil biniş ücreti ise 4 TL olarak uygulanmaya başlandı. Bu fiyatlar, Türkiye genelinde toplu taşıma hizmeti sunulan diğer illere kıyasla en uygun rakamlar olarak dikkat çekiyor.