Türkiye'nin Bu İlinde Toplu Taşıma Sudan Daha Ucuz! Sadece 2 Lira
Türkiye’nin en uygun fiyatlı toplu taşıma hizmeti, bu ilimizde sağlanıyor. Artan akaryakıt maliyetlerine ve çevre illerdeki zam oranlarına rağmen, bu ilimizde öğrenci ve sivil biniş ücretleri oldukça düşük seviyelerde.
Kaynak: Haber Merkezi
Karaman Belediyesi tarafından 2023 yılında yapılan düzenleme ile toplu taşıma ücretleri yeniden belirlenmişti.
SADECE 2 LİRA
Öğrenci biniş ücreti 2 TL, sivil biniş ücreti ise 4 TL olarak uygulanmaya başlandı. Bu fiyatlar, Türkiye genelinde toplu taşıma hizmeti sunulan diğer illere kıyasla en uygun rakamlar olarak dikkat çekiyor.
ÇEVRE İLLERE GÖRE FARK AÇILIYOR
Çevre illerde öğrenci biniş ücretleri 5 TL ile 15 TL arasında değişirken, Karaman’da 2 TL’lik fiyat, öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Sivil vatandaşların 4 TL ödeyerek toplu taşıma hizmetinden faydalanabilmesi de şehri cazip kılıyor.
Karamanlı vatandaşlar, toplu taşıma ücretlerinin uygun olmasından memnuniyet duyarken, bu hizmetin artan maliyetlere rağmen sürdürülebilir olması belediyenin planlı bütçe yönetimiyle ilişkilendiriliyor. 2025 yılında da bu fiyatlarla toplu taşımadan faydalanan Karaman halkı, ekonomik bir ulaşım alternatifi bulmuş durumda.