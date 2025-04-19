Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı…

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato davası kapsamında 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Arslan Alüminyum'a 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreçte şirketin mali yapısının incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiserleri atandı.