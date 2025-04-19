Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı…
Türkiye'nin önde gelen alüminyum üreticilerinden biri olan Arslan Alüminyum, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Bilecik 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri'nde faaliyet gösteren ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayan firma için mahkeme süreci resmen başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato davası kapsamında 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Arslan Alüminyum'a 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreçte şirketin mali yapısının incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiserleri atandı.
Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin seyrini belirleyecek olan ön inceleme ve tahkikat duruşmasının, geçici mühletin bitiş tarihine göre planlandığını duyurdu. Söz konusu duruşmanın, 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.
Sektörde "öncü firma" olarak bilinen Arslan Alüminyum’un konkordato kararı, hem bölgedeki sanayi üretimi hem de alüminyum sektöründeki dengeler açısından dikkatle izleniyor.