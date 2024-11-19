Türkiye'nin Akaryakıt Devi Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu
Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyon ağına sahip şirketleri arasında olan Türkiye Petrolleri, temmuz ayında imzalanan anlaşma ile Zeren Group Yatırım AŞ tarafından satın alınmıştı. Rekabet Kurulu bugün yaptığı açıklama ile satış sürecine resmen onay verdi.
Kaynak: AA
Türkiye'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden biri olan Türkiye Petrolleri, Rekabet Kurulu'nun onayıyla birlikte resmi olarak Zeren Group'un bünyesine katıldı. Temmuz ayında imzalanan anlaşmanın ardından Rekabet Kurulu, yapılan detaylı inceleme sonucunda Zeren Group'un Türkiye Petrolleri'ni satın almasına izin verdi.
Kurul, bu kararını alırken pazarın yapısı, şirketlerin piyasadaki konumu ve rekabetin etkilenme olasılığı gibi birçok faktörü değerlendirdi. Yapılan incelemelerde, işlemin rekabetin önemli ölçüde azaltmayacağı sonucuna varıldı.
TÜRKİYE'DE 700'E YAKIN AKARYAKIT İSTASYONU BULUNUYOR
Zeren Group, bu satın alma ile birlikte akaryakıt sektöründeki gücünü önemli ölçüde artırdı. Şirket, daha önce satın aldığı Altınbaş Petrol ile birlikte Türkiye'de toplamda 700'e yakın akaryakıt istasyonuna ve 8 dolum tesisine sahip oldu. Bu sayılar, Zeren Group'u Türkiye'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden biri haline getiriyor.
Zeren Group'un Türkiye Petrolleri'ni satın alması, akaryakıt sektöründe yeni bir dönemin başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu birleşme ile birlikte sektörde rekabet koşulları değişebilir ve tüketicilere yeni hizmet ve ürünler sunulabilir.
Zeren Group'un bu büyük satın almanın ardından sektörde neler yapacağı merak konusu. Şirketin, mevcut istasyonlarını modernize etmesi, yeni yatırımlar yapması ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar başlatması bekleniyor. Ayrıca, elektrikli araçların yükselişiyle birlikte, şarj istasyonları konusunda da yatırımlar yapması muhtemel.