Türkiye'nin 90 Yıllık Dev Şirketi İflasın Eşiğinde: Kimse Bunu Beklemiyordu
Türkiye’nin önde gelen demir çelik firması, son yıllarda yaşadığı mali zorluklarla iflasın eşiğine geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya merkezli ve 90 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen demir çelik firmalarından biri olan Nalbantoğlu Demir Saç ve İnşaat A.Ş., son yıllarda yaşadığı mali zorluklarla gündeme geldi. Yıllık 900 bin ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip olan şirket, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak, artan mali yükler ve dış piyasalardaki dalgalanmalar, şirketin likidite sorunlarına yol açarak haciz taleplerinin artmasına neden oldu ve iflas sürecinin kapılarını araladı.
ARALIK AYINA KADAR SÜRE VERİLDİ
Şirket, mali sıkıntıları aşmak için Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak üç aylık geçici koruma talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek, şirketin korunmasına yönelik tedbirler aldı. Ancak mahkeme, Nalbantoğlu’nun konkordato talebini reddetti ve koruma önlemlerini kaldırarak iflas sürecini hızlandırdı. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen son karar ile şirket hakkında aralık ayına kadar sürecek yeni bir geçici mühlet kararı verildi.
Şirketin sektörden çekilmesi, Türkiye demir çelik sektöründe önemli bir boşluk yaratacak. Bu durum, sektördeki rekabet dinamikleri ve tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilir. Nalbantoğlu Demir Saç ve İnşaat A.Ş.’nin iflas süreci, çalışanlar, tedarikçiler ve sektördeki iş ortakları için belirsizlikler yaratıyor.