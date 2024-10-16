Türkiye'nin 90 Yıllık Dev Şirketi İflasın Eşiğinde: Kimse Bunu Beklemiyordu

Antalya merkezli ve 90 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen demir çelik firmalarından biri olan Nalbantoğlu Demir Saç ve İnşaat A.Ş., son yıllarda yaşadığı mali zorluklarla gündeme geldi. Yıllık 900 bin ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip olan şirket, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak, artan mali yükler ve dış piyasalardaki dalgalanmalar, şirketin likidite sorunlarına yol açarak haciz taleplerinin artmasına neden oldu ve iflas sürecinin kapılarını araladı.