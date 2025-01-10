Türkiye'nin 81 İline Sudan Ucuza 200 Bin Konut Müjdesi: Detaylar Netleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek kira fiyatlarının hayat pahalılığının temel nedenlerinden biri olduğunu belirterek, konut arzını artırmaya yönelik yeni projelerin detaylarını paylaştı. Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak kapsamlı bir program başlatılıyor.
Kaynak: CNBC-e
Hazine ve Maliye Bakanlığı, enerji verimliliğine sahip, deprem ve sel gibi doğal afetlere dayanıklı, düşük maliyetli sosyal konut projelerini hayata geçirecek. Bu projelerle dar gelirli, kadın, engelli ve genç bireylerin konut sahibi olması hedefleniyor.
CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, TOKİ tarafından bugüne kadar inşası tamamlanan 200 bin sosyal konuta ek olarak, 2025 yılı içinde 100 bin yeni sosyal konutun üretileceği açıklandı. Yeni projelerde özellikle kentlerdeki barınma sorununa çözüm getirmek amaçlanırken, konutlar sıfır atık uyumlu ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.
240 AY VADE VE UYGUN FİYAT AVANTAJI
Dar gelirli vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle konut sahibi olabilecek. Hane geliri, başvurularda önemli bir kriter olarak belirlenecek ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
Büyükşehirler ile diğer şehirler arasında hane gelirine dayalı farklılıklar olacağı belirtildi.
Haneye giren gelirin 40-45 bin TL’yi aşmaması,
Başvurucunun 18 yaşını doldurmuş olması,
Eşlerden birinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gibi şartlar aranacak.
KONUT ENFLASYONUNA KARŞI ÇÖZÜM
Yeni sosyal konut projeleri, hem kira hem de konut fiyatlarını düşürmede önemli bir rol oynayacak. Konut arzının artmasıyla piyasa dengelenmesi ve fiyatlarda düşüş yaşanması hedefleniyor.
TOKİ, 2023’te 125 bin, 2024’te ise 100 bin sosyal konutun inşasını tamamladı. 2025 yılı içinse 250 bin konut hedefiyle projeler sürdürülüyor. Programın, dar gelirli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmesi bekleniyor.