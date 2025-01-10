Türkiye'nin 81 İline Sudan Ucuza 200 Bin Konut Müjdesi: Detaylar Netleşti

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, TOKİ tarafından bugüne kadar inşası tamamlanan 200 bin sosyal konuta ek olarak, 2025 yılı içinde 100 bin yeni sosyal konutun üretileceği açıklandı. Yeni projelerde özellikle kentlerdeki barınma sorununa çözüm getirmek amaçlanırken, konutlar sıfır atık uyumlu ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.