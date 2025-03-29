Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak

SGK, emekli maaşlarında yapılan usulsüzlükleri incelemek amacıyla teknolojiden faydalanarak 17 milyon emekliyi titizlikle denetliyor. Özellikle sahte boşanma ile dul maaşı alma ve malulen emeklilik başvuruları üzerine yoğunlaşan SGK, bu usulsüzlüklerin tespiti için detaylı bir çalışma yürütüyor.