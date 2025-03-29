Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarında usulsüzlük yapan kişilere karşı harekete geçti. SGK, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerle bu kişilerin tespit edilmesini sağladı. Artık, usulsüzlük yapanlar emekli maaşı alamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK, emekli maaşlarında yapılan usulsüzlükleri incelemek amacıyla teknolojiden faydalanarak 17 milyon emekliyi titizlikle denetliyor. Özellikle sahte boşanma ile dul maaşı alma ve malulen emeklilik başvuruları üzerine yoğunlaşan SGK, bu usulsüzlüklerin tespiti için detaylı bir çalışma yürütüyor.
Özellikle malulen emekli olma yoluyla yapılan usulsüzlüklerin en büyük sorunları oluşturduğu belirtiliyor.
USULSÜZLÜK YAPANLARA AĞIR CEZALAR UYGULANACAK
SGK müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde usulsüzlük tespit edilen kişilerin emekli maaşları kesilecek. Bununla birlikte, ödenen emekli maaşlarının geri alınması için yasal işlemler başlatılacak.
SGK, usulsüzlük yapanlara yönelik olarak ciddi yaptırımlar uygulayacak ve söz konusu kişilerin maaşları hemen kesilecek. Ayrıca, yapılan ödemeler geriye dönük olarak faiziyle birlikte talep edilecek.
SAHTE BOŞANMA VE SAHTE SAĞLIK RAPORU UYGULAMALARINA SIKI DENETİM
Sahte boşanma yoluyla haksız maaş alanlara dair şikayetlerin arttığı belirtiliyor. Bu tür usulsüzlük yapanlar, SGK tarafından tespit edildiği takdirde maaşları hemen kesilecek ve yasal yollarla geri alınacak. Aynı şekilde, sahte sağlık raporlarıyla malulen emeklilik isteyenlere karşı da aynı sıkı denetimler uygulanacak.