Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var

SGK’nın açıklamasına göre, herhangi bir işçinin bir gün bile sigortasız çalıştırılması durumunda, işletmelere yüksek meblağlarda idari ceza uygulanacak. Ayrıca, sahte sigortalılık tespit edilen kişilerin kayıtları tamamen iptal edilecek. İncelemelerin hem ihbar hem de sistemsel kontrollerle başlatıldığı vurgulanıyor.