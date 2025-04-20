Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Türkiye genelinde kapsamlı denetim süreci başlattı. Tüm illerde aynı anda yürürlüğe giren uygulamayla birlikte, işçiye elden maaş ödenmesi yasaklandı. Kurala uymayan işverenler, en az 40 bin lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK’nın açıklamasına göre, herhangi bir işçinin bir gün bile sigortasız çalıştırılması durumunda, işletmelere yüksek meblağlarda idari ceza uygulanacak. Ayrıca, sahte sigortalılık tespit edilen kişilerin kayıtları tamamen iptal edilecek. İncelemelerin hem ihbar hem de sistemsel kontrollerle başlatıldığı vurgulanıyor.
KAYIT DIŞI SEKTÖRLER VE YABANCI ÇALIŞANLAR MERCEK ALTINDA
SGK, özellikle kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler ile yabancı uyruklu kişilerin sıklıkla istihdam edildiği alanlarda yoğun denetim gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda işverenler, sigorta bildirimleri, meslek kodları ve maaş ödemelerinde mutlak şeffaflıkla hareket etmek zorunda kalacak.
BANKA DIŞI ÖDEMEYE GEÇİT YOK
Beş ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerde, işçilerin tüm maaş ve yan ödemeleri banka kanalıyla yapılmak zorunda. Elden yapılan ödemeler, SGK tarafından kayıt dışı istihdam olarak kabul ediliyor ve işverenlere ciddi yaptırımlar uygulanıyor.
MESLEK KODU YANLIŞLIĞI DA CEZA NEDENİ
İşçilerin yaptığı işe uygun olmayan meslek koduyla sigortalanmaları da cezai yaptırımı beraberinde getiriyor. Her bir çalışan için hatalı meslek kodu bildirimi yapılması halinde, işverene bir brüt asgari ücret tutarında ceza kesiliyor.
EKSİK BİLDİRİLEN ÜCRETLER DE TAKİPTE
Ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam kapsamında değerlendirilerek, prime esas kazancın 1/10’u ile 2 katı arasında ceza uygulanıyor. Bu uygulama, çalışanın gelirine dair eksik ya da yanlış beyanlarda bulunan tüm işverenleri kapsıyor.
SAHTE SİGORTALI GÖSTERİLENLERE DE İNCELEME
Son dönemde akraba ya da yakınlarını çalışmıyor olmalarına rağmen sigortalı gösteren kişilere yönelik de ülke genelinde denetimler arttı. Tespit edilen sahte sigortalıların kaydı iptal edilirken, hem sigortalı gösterilen kişi hem de işveren hukuki yaptırımlarla karşılaşıyor.
6 AY SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN MALİYETİ KATLANIYOR
Bir işçinin 6 ay boyunca sigortasız çalıştırılması halinde, ödenecek primin yaklaşık 10 katı ceza ile karşılaşmak mümkün. Daha da önemlisi, sigortasız çalışanın iş kazası geçirmesi durumunda, tüm tedavi giderleri ve doğacak tazminat bedelleri işverenden talep ediliyor.
TEŞVİK VE HİBELERDEN MAHRUM KALINABİLİR
SGK, sigortasız işçi çalıştıran işletmelerin devlet destekli teşvik, hibe ve kredi imkanlarından da yararlanamayacağını hatırlatarak, tüm işverenleri yasal sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye davet etti.