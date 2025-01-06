Türkiye'nin 81 İlinde Tüm Tapu Sahipleri İçin Zorunlu: Bu İşlemler Tek Tek İptal Edilecek
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, tapu işlemlerinde yeni bir döneme adım attı. Sahteciliğin önüne geçmek ve işlemlerin daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla elektronik kimlik doğrulama sistemine geçildi. 2025 itibarıyla tüm tapu işlemlerinin, yeni nesil çipli kimlik kartları ile yapılması zorunlu oldu.
Kaynak: İHA
Yeni sistemde, işlem yapmak isteyen vatandaşın çipli kimlik kartı, özel bir cihaza yerleştirilerek parmak izi doğrulaması yapılıyor. Sistem, bu bilgilerle İçişleri Bakanlığı'ndaki verileri eşleştirerek kişinin kimliğini anında doğruluyor. Böylece tapu işlemlerinde sahtecilik yapma imkanı ortadan kalkıyor.
"2025'TE ZORUNLU HALE GELDİ"
Edirne Tapu Müdürü Remzi Çivi, yeni sistem sayesinde tapu işlemlerinin daha güvenli ve hızlı hale geldiğini belirtiyor. Çivi, "2023 yılından beri çipli kimlik kartlarını kullanıyorduk ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale geldi. Artık eski nüfus cüzdanlarıyla işlem yapamıyoruz. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yeni kimlik kartlarına geçiş yaptı. Kalanların da en kısa sürede nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor" dedi.
Çipli kimlik kartları sayesinde tapu işlemleri daha kolay ve pratik hale geldi. Vatandaşlar artık uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyorlar. Yeni sistemin hem vatandaşın tapu güvenliği açısından hem de memurun işlemlerini yaparken daha net bir şekilde kimlik doğrulama yapabilmesine imkan sağlaması açısından faydalı olduğunu belirten Çivi, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını ve eski kimlik kartı ile gelen vatandaşın olmadığını söyledi.
"SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"
İşlem yaptırmaya gelen vatandaşlardan Mehmet Uluağaç, çipli kimlik kartı sisteminin işlemlerini daha hızlı ve daha düzgün bir şekilde yapmalarına imkan sağladığını aktardı. Çipli kimlik kartının her yerde kolaylık sağladığını belirten Uluağaç, "Bu uygulamada kimlik kartı sizin olduğu ve parmak izi ile kontrol yapılabildiği için sizin kimliğinizle ya da TC numaranızla herhangi bir yerde işlem yapılma ihtimali yok. Uygulama ile amaçlanan da aslında sahteciliğin önüne geçmek. Bu da bizim güvenli işlem yapmamıza katkı sağlıyor" diye konuştu.