Türkiye'nin 81 İlinde Tüm Tapu Sahipleri İçin Zorunlu: Bu İşlemler Tek Tek İptal Edilecek

"SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

İşlem yaptırmaya gelen vatandaşlardan Mehmet Uluağaç, çipli kimlik kartı sisteminin işlemlerini daha hızlı ve daha düzgün bir şekilde yapmalarına imkan sağladığını aktardı. Çipli kimlik kartının her yerde kolaylık sağladığını belirten Uluağaç, "Bu uygulamada kimlik kartı sizin olduğu ve parmak izi ile kontrol yapılabildiği için sizin kimliğinizle ya da TC numaranızla herhangi bir yerde işlem yapılma ihtimali yok. Uygulama ile amaçlanan da aslında sahteciliğin önüne geçmek. Bu da bizim güvenli işlem yapmamıza katkı sağlıyor" diye konuştu.