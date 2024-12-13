Türkiye'nin 81 İlinde TOKİ’den 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvuru Şartları ve Detaylar Belli Oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, ihale süreci başlatıldı ve 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yerel mimariye uygun, çevre dostu, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli sistemlerle donatılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı projede, modern yaşam standartlarına uygun sıcak yuvalar sunulması hedefleniyor.
Bakan Murat Kurum, projeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi bugün gerçekleştirdik. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Projenin ihale sürecinin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ
Projeye başvurular, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru şartları arasında şu kriterler bulunuyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması,
Başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.
Başvuruyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.
İLK EVİM PROJESİ DEVAM EDİYOR
Proje kapsamındaki "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi hızla devam ediyor. 2023 itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlanırken, 24 bin 343 hak sahibi belirlendi. Bu süreçte dar gelirli vatandaşlar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmaya devam ediyor.
DEPREM BÖLGELERİNE ÖNCELİK TANINIYOR
2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından, TOKİ’nin sosyal konut projelerinde deprem bölgelerine öncelik veriliyor. Bakan Murat Kurum, afet mağdurlarını ev sahibi yapma sürecinin hızla devam ettiğini belirterek, “Deprem bölgelerindeki sözlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.
250 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak adına başlatılan en büyük projelerden biri. Projenin tamamlanmasıyla, 81 ilde yüz binlerce aile uygun ödeme koşullarıyla yeni evlerine kavuşacak. Vatandaşlara, başvuru tarihlerini kaçırmamak için e-Devlet üzerinden düzenli kontrol yapmaları öneriliyor.