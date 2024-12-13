Türkiye'nin 81 İlinde TOKİ’den 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvuru Şartları ve Detaylar Belli Oldu

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Projeye başvurular, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru şartları arasında şu kriterler bulunuyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması,

Başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

Başvuruyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.