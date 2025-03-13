Türkiye'nin 81 İlinde SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! O Bankadan Rekor Promosyon Ödemesi, Tam 25 Bin Lira Verecek

Buna ek olarak, ING kredi kartlarıyla en az 1.000 TL’lik alışveriş yapanlar, 75 bin TL ve üzerinde mevduat bakiyesine sahip olanlar veya 50 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredisi kullananlar 2 bin 500 TL’ye kadar ek nakit promosyon kazanabiliyor.