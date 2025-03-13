Türkiye'nin 81 İlinde SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! O Bankadan Rekor Promosyon Ödemesi, Tam 25 Bin Lira Verecek
SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bankaların promosyon yarışı iyice kızıştı. Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak. Başvuran emekli tam 25 bin lira para alacak. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 25 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz promosyon kazanabiliyor.
MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY BAŞVURU
Emekli maaşını ING’ye taşımak isteyenler, işlemlerini ING Mobil, e-Devlet Kapısı veya ING şubeleri aracılığıyla zahmetsizce gerçekleştirebiliyor. ING Mobil’in SGK Emekli İşlemleri menüsü sayesinde tüm başvuru süreci dijital ortamda tamamlanabiliyor.
PROMOSYON DETAYLARI VE ÖDEME KOŞULLARI
1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den almayı taahhüt edenler, maaş tutarına göre şu promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor:
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL
10.000 TL – 15.000 TL maaş alanlara: 10 bin TL
15.000 TL – 20.000 TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL
Buna ek olarak, ING kredi kartlarıyla en az 1.000 TL’lik alışveriş yapanlar, 75 bin TL ve üzerinde mevduat bakiyesine sahip olanlar veya 50 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredisi kullananlar 2 bin 500 TL’ye kadar ek nakit promosyon kazanabiliyor.
Kampanya hakkında detaylı bilgilere ING Türkiye’nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.