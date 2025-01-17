Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor: Tarih Belli Oldu, O Kişilere Öncelik Verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut seferberliği için tarih verdi. Deprem konutlarının tamamlanmasının ardından ev sahibi olmak isteyenler için uygun fiyatlı konut çalışmaları başlıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kira fiyatlarının her geçen gün artması kiracıları zor durumda bırakıyor. Ev sahibi olmayı düşünenler ise yüksek konut maliyetleriyle karşılaşıyor. Bu durum, konut krizinin derinleşmesine yol açarken, AKP milletvekilleri sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.
KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü milletvekilleriyle düzenlenen bir kahvaltıda bir araya geldi. Görüşmede milletvekilleri, çeşitli sorunlarla birlikte konut sektöründeki sıkıntıları da gündeme getirdiği öğrenildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının kalıcılığının ardından yeni bir sosyal konut hamlesinin başlatılacağını belirtti. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağını açıkladı.
TARİH BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle sabit gelirli vatandaşların ve yeni evlenecek çiftler için uygun fiyata 1+1 ve 2+1 dairelerin yapılacağını belirtti. Önceliğin ise arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini söylediği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında yani haziran ayında 81 ilde başlaması bekleniyor.