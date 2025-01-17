Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor: Tarih Belli Oldu, O Kişilere Öncelik Verilecek

KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü milletvekilleriyle düzenlenen bir kahvaltıda bir araya geldi. Görüşmede milletvekilleri, çeşitli sorunlarla birlikte konut sektöründeki sıkıntıları da gündeme getirdiği öğrenildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının kalıcılığının ardından yeni bir sosyal konut hamlesinin başlatılacağını belirtti. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağını açıkladı.