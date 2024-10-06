Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak Yeni Uygulama: Bu Tarihe Kadar Yapmayan Rekor Ceza Ödeyecek

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024'te başlayacak ve 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında, ticari araçlar başta olmak üzere kış lastiği takılması zorunlu hale gelecek. Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve kaygan zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlayarak kazaların önlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

2 BİN 568 LİRA CEZASI VAR

Kış lastiği takmayan sürücüler, ceza yaptırımlarıyla karşılaşabilir. 1 Ocak 2024 itibarıyla, bu kurala uymayan sürücülere 2.568 TL idari para cezası kesilecek. Bu nedenle kış lastiği takmamak hem maddi cezaya hem de güvenlik risklerine neden olabilir.