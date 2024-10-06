Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak Yeni Uygulama: Bu Tarihe Kadar Yapmayan Rekor Ceza Ödeyecek
Kış lastiği uygulaması, sürüş güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan bu uygulama, 1 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek ve özellikle ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024'te başlayacak ve 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında, ticari araçlar başta olmak üzere kış lastiği takılması zorunlu hale gelecek. Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve kaygan zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlayarak kazaların önlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
2 BİN 568 LİRA CEZASI VAR
Kış lastiği takmayan sürücüler, ceza yaptırımlarıyla karşılaşabilir. 1 Ocak 2024 itibarıyla, bu kurala uymayan sürücülere 2.568 TL idari para cezası kesilecek. Bu nedenle kış lastiği takmamak hem maddi cezaya hem de güvenlik risklerine neden olabilir.
HANGİ BÖLGELERDE KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ZORUNLU?
Kış lastiği uygulaması Türkiye genelinde geçerli olsa da, özellikle kış koşullarının sert geçtiği illerde uygulamaya daha sıkı bir şekilde riayet edilmesi bekleniyor. Kar yağışının yoğun olduğu, yolların buzlandığı ve düşük sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerde kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK?
Bu uygulama, yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak. Otobüs, minibüs, kamyonet ve kamyon gibi ticari araçların 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları gerekiyor. Özel araçlar için zorunluluk bulunmamakla birlikte, sektör temsilcileri sürücülerin güvenliklerini artırmak amacıyla kış lastiği kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyor.
Kış mevsimi yaklaşırken, sürücülerin araçlarının kış şartlarına hazır olup olmadığını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri zamanında almaları, trafikte yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesinde hayati rol oynuyor.