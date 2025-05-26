Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut piyasasındaki fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla yeni bir dijital sistem hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması ile taşınmazların gerçek piyasa değeri, yapay zeka destekli dijital ortamlarda analiz edilecek. Sistem, 2027 yılı ortasına kadar 81 ilde kullanıma sunulacak.
Kaynak: AA
Yeni uygulama sayesinde yatırımcılar, satın almayı planladıkları taşınmazın değerini, bulunduğu mahalle ve sokaktaki diğer gayrimenkullerle karşılaştırmalı olarak görebilecek. Aynı zamanda konut arz ve talebi ilçe ve mahalle düzeyinde analiz edilerek yatırımın maliyeti, getirisi ve olası satış fiyatları detaylı biçimde öğrenilebilecek. Böylece piyasadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
HARİTALARLA DESTEKLENEN DEĞER ANALİZİ
"Değer Bilgi Merkezi" kapsamında oluşturulacak değer haritaları ile her bir taşınmazın piyasa değeri coğrafi olarak gösterilecek. Parsel ve bağımsız bölüm bazında geliştirilecek bu haritalar, kamulaştırmadan vergilendirmeye, yatırım kararlarından yer seçim süreçlerine kadar pek çok alanda etkin biçimde kullanılacak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar ve vatandaşlar bu sistemden güncel ve karşılaştırılabilir verilere erişebilecek.
TÜRKİYE’NİN İLK RESMİ DEĞER SORGULAMA ALTYAPISI
Sistemin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde dijital, entegre ve objektif bir taşınmaz değerleme altyapısı kurulmuş olacak. Bu altyapı, ülke çapındaki tüm kentsel yerleşim alanlarını kapsayacak ve vatandaşların taşınmaz yatırımlarıyla ilgili tüm detaylara tek noktadan ulaşmasını mümkün kılacak.
İSTANBUL PİLOT BÖLGE OLACAK
Uygulamanın ilk aşaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul’da devreye alınacak. İstanbul’da sistemin faaliyete geçmesiyle birlikte kentteki taşınmaz ekonomisi daha şeffaf bir şekilde izlenebilir hale gelecek. 2027 ortasına kadar ise tüm illerde aktif hale getirilmesi planlanıyor.
ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ İLE DİJİTAL İKİZLER OLUŞTURULUYOR
Projeye paralel olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ile şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiziksel durumu, üç boyutlu modellemelerle sayısallaştırılarak dijital ortama aktarılıyor. Binaların yaşından kullanım amacına, bağımsız bölüm sayısından metrekaresine kadar pek çok bilgi bu sistemde yer alacak.
TÜM VERİLERE TEK NOKTADAN ULAŞIM SAĞLANACAK
Yeni sistem sayesinde; adres, imar durumu, mülkiyet bilgisi, kamusal kısıtlar gibi farklı kurumlarca üretilmiş veriler tek bir çatı altında toplanacak. Parsel, bina, bağımsız bölüm, adres ve plan bilgileri arasında bütünsel bir ilişki kurulacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN RİSK YÖNETİMİNE VERİ DESTEĞİ
Geliştirilen dijital altyapı, kentsel dönüşüm, afet yönetimi, vergi planlaması, ulaşım ve altyapı gibi kamu hizmetlerinde temel veri kaynağı olacak. Ayrıca bankacılık, sigorta, gayrimenkul değerleme, şehir planlama ve inşaat gibi alanlara da güçlü bir analiz desteği sunacak.
SOSYOEKONOMİK ANALİZLER DE SİSTEMDE YER ALACAK
Proje kapsamında oluşturulan modellerle, mahalle bazında demografik yapı, gelir seviyesi, eğitim durumu ve sağlık göstergeleri gibi veriler analiz edilerek kamu ve özel sektör yatırımlarının planlamasında kullanılması amaçlanıyor. Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetlerde verimlilik odaklı kararlar alınabilecek.