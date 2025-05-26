Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem

HARİTALARLA DESTEKLENEN DEĞER ANALİZİ

"Değer Bilgi Merkezi" kapsamında oluşturulacak değer haritaları ile her bir taşınmazın piyasa değeri coğrafi olarak gösterilecek. Parsel ve bağımsız bölüm bazında geliştirilecek bu haritalar, kamulaştırmadan vergilendirmeye, yatırım kararlarından yer seçim süreçlerine kadar pek çok alanda etkin biçimde kullanılacak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar ve vatandaşlar bu sistemden güncel ve karşılaştırılabilir verilere erişebilecek.