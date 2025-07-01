Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu

TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 700 ŞUBESİ VAR

TMSF'nin uzun süredir kayyum yönetiminde tuttuğu mobilya devi, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla resmen satışa çıkarıldı. Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 700'e yakın şubesi bulunan İstikbal için ihale başvuru süreci başladı. Şirketin satışında son teklif verme tarihi 29 Eylül 2025 olarak duyurulurken, ihaleye katılım teminatı ise 625 milyon TL olarak belirlendi.

AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILACAK

İhale, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında 30 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek. İstikbal, mobilya sektöründeki geniş ürün yelpazesi ve marka değeriyle yatırımcıların dikkatini çekmeye aday görünüyor.