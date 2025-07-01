Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu
FETÖ soruşturması kapsamında el konulan İstikbal Mobilya, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 12,5 milyar TL muhammen bedelle ihaleye çıkan 68 yıllık mobilya markası için açık artırma 30 Eylül'de düzenlenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında TMSF’ye devredilen Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından İstikbal, satışa çıkıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 1957 yılında kurulan İstikbal Mobilya için 12,5 milyar TL muhammen bedel belirledi. Açık artırma usulüyle yapılacak ihale, 30 Eylül 2025’te gerçekleşecek.
TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 700 ŞUBESİ VAR
TMSF'nin uzun süredir kayyum yönetiminde tuttuğu mobilya devi, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla resmen satışa çıkarıldı. Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 700'e yakın şubesi bulunan İstikbal için ihale başvuru süreci başladı. Şirketin satışında son teklif verme tarihi 29 Eylül 2025 olarak duyurulurken, ihaleye katılım teminatı ise 625 milyon TL olarak belirlendi.
AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILACAK
İhale, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında 30 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek. İstikbal, mobilya sektöründeki geniş ürün yelpazesi ve marka değeriyle yatırımcıların dikkatini çekmeye aday görünüyor.
BELLONA’DAN SONRA SIRA İSTİKBAL’DE
TMSF, geçtiğimiz mayıs ayında İstikbal’in kardeş markası olan Bellona’yı 8,1 milyar TL bedelle satmıştı. İstikbal’in ihalesi ise, TMSF’nin elinde kalan en büyük şirket satışlarından biri olarak öne çıkıyor.