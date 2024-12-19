Türkiye'nin 57 Yıllık Dev İçecek Markası Satılıyor: Yeni Sahipleri Belli Oldu

YENİ SAHİPLERİ İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

Hafta başında Para Dergisi’nde yayımlanan bir haberde, Aroma’nın sahibi Duruk Ailesi’nin şirketi Doğuş Çay’a sattığı iddia edildi ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gıda sektöründe geniş yankı bulan bu iddia üzerine hem Aroma’dan hem de Doğuş Çay’dan bir açıklama bekleniyor.