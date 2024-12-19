Türkiye'nin 57 Yıllık Dev İçecek Markası Satılıyor: Yeni Sahipleri Belli Oldu
1968 yılında kurulan meyve suyu sektörünün tanınmış markalarından Aroma satılıyor. Şirketin, Doğuş Çay’a satılacağı iddiaları sektörde büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
1968 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü meşrubat fabrikalarından biri olarak bilinen içecek markası Aroma satılıyor. Şirketin, Doğuş Çay’a satılacağı iddiaları sektörde büyük yankı uyandırırken, yasal olarak konkordato ilan etmediği belirtiliyor. Şirketin geleceği, genel kurul toplantısında netlik kazanacak.
Dünya Gazetesi’nden Recep Erçin’in haberine göre, Bursa merkezli Aroma Meyve Suları ve Gıda Sanayi AŞ, 14 Aralık 2024’te yaptığı genel kurul duyurusunda, şirketin satışıyla ilgili gündem maddesi açıkladı. Yapılan duyuru ilan.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Duyuruda, şirketin Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki taşınmazlarının yanı sıra fabrika ekipmanları, marka hakları, lisanslar ve ruhsatların da satışının görüşüleceği belirtildi.
YENİ SAHİPLERİ İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA
Hafta başında Para Dergisi’nde yayımlanan bir haberde, Aroma’nın sahibi Duruk Ailesi’nin şirketi Doğuş Çay’a sattığı iddia edildi ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gıda sektöründe geniş yankı bulan bu iddia üzerine hem Aroma’dan hem de Doğuş Çay’dan bir açıklama bekleniyor.
GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU
Şirketin geleceği, 27 Aralık 2024 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında netlik kazanacak. Aroma’nın satışıyla ilgili bu gelişme, sektörün dikkatini çekerken, alınacak kararın yalnızca marka için değil, gıda sektörü açısından da önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.