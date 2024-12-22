Türkiye'nin 50 Yılık Nakliye Devi İflas Etti! İstanbul'dan Kars'a Taşımacılık Yapıyordu

1974 yılından itibaren "evden eve nakliyat ve eşya taşıma" alanında hizmet vermeye başlayan şirketin başvurusu üzerine süreci değerlendiren Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya bir yıllık kesin mühlet tanıyarak iflas kararını resmileştirdi.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Konkordato başvurusu sonrası mahkeme, şirketin mali durumunu inceleyerek borçlarının yeniden yapılandırılması için adımlar attı. 17 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren karar kapsamında, Soylu Nakliyat’ın mal varlıklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmedildi. Süreç boyunca firmanın mali yönetimi, mahkeme tarafından görevlendirilen üç kişilik komiser heyeti tarafından denetlenecek.

Heyette, Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Dr. Birce Arslan Doğan ve Türkan Özdemir yer alıyor. Mahkeme, bu komiser heyetinin görevine kesin mühlet süresi boyunca devam etmesine karar verdi.

İFLAS KARARI VERİLDİ

Soylu Nakliyat, iflas gerekçesi olarak küresel ekonomik krizin Türkiye üzerindeki etkilerini ve artan finansal zorlukları gösterdi. Şirket, konkordato süreciyle borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflese de mahkeme, mali sıkıntıların aşılamayacağına kanaat getirerek iflas kararını verdi.

SON KARAR KOMİSER HEYETİNDE

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, şirketin mal varlıklarının muhafazası için tüm önlemler alındı. Ayrıca, konkordato süreci kapsamında yapılan tedbir kararları kesin mühlet süresi boyunca geçerli olacak. Mahkeme, alınan kararların İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kamuoyuna ilan edilmesini sağladı.

Soylu Nakliyat’ın iflasıyla ilgili kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı diğer alacaklıları ve ilgilileri de etkiliyor. Süreç, mahkemenin atadığı komiser heyetinin raporları doğrultusunda devam edecek.