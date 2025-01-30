Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu
Türkiye’nin en büyük dördüncü alışveriş merkezi olan Marmara Forum’un 250 milyon euro bedelle satılması için görüşmelerde sona gelindi. Mehmet Gezer ve ortaklarının yürüttüğü süreçte, anlaşma sağlanması halinde dev AVM'nin yeni sahibi Artaş Grubu olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl Marmara Forum ve Forum İstanbul'un da içinde bulunduğu 9 büyük AVM için konkordato kararı alınmış, mali zorluk yaşayan alışveriş merkezlerinin yüzde 40'ı LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı. Ancak bu süreçte Marmara Forum satış dışında kalmıştı. Şimdi ise AVM'nin Artaş Grubu'na devredilmesi için görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.
250 MİLYON EURO’YA SATIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Forum AVM’lerin satışında Küçük Ailesi ile anlaşan Mehmet Gezer, Marmara Forum'un satışında ise Artaş Grubu ile el sıkışmaya hazırlanıyor. Satış işlemi için masadaki rakamın 250 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.
İSKANI İPTAL EDİLMİŞTİ
2011 yılında Bakırköy’de hizmete giren Marmara Forum, 135 bin metrekare kiralanabilir alanı ile 300’den fazla ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor. AVM içinde, Carrefoursa'nın Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği konsept hipermarketi de bulunuyor.
Ancak alışveriş merkezi geçmişte hukuki süreçlerle de gündeme geldi. 2014 yılında, AVM bünyesindeki ofis bloğunun kaçak olduğu tespit edilerek iskânı iptal edildi. 2016’da ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde bu bloğun yasallaşması için önerge sunuldu ve kabul edildi. 2017’de İBB'nin Merter’deki merkez binası buraya taşınarak faaliyetine devam etti.