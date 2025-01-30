Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu

Ancak alışveriş merkezi geçmişte hukuki süreçlerle de gündeme geldi. 2014 yılında, AVM bünyesindeki ofis bloğunun kaçak olduğu tespit edilerek iskânı iptal edildi. 2016’da ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde bu bloğun yasallaşması için önerge sunuldu ve kabul edildi. 2017’de İBB'nin Merter’deki merkez binası buraya taşınarak faaliyetine devam etti.