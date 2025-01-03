Türkiye'nin 1 Numarasıydı: Dev Şirket Yabancılara Satıldı
Türkiye'nin en büyük akü üreticilerinden biri olan ve 80 ülkeye ihracat yapan Mutlu Akü, ABD'li Quexco Inc'e satıldı.
Kaynak: AA
Türkiye'nin akü sektöründeki en büyük şirketlerinden biri olan Mutlu Akü, ABD merkezli Quexco Inc.'e satıldı. 80'den fazla ülkede ihracat yapan Mutlu Akü'nün satış süreci, Garanti BBVA'nın liderliğinde, VakıfBank ve Ziraat Bankası işbirliğiyle tamamlandı. Bu süreçte Garanti BBVA, satıcı finansal danışmanlık hizmeti sundu.
Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Hakan Birhan, satışın başarısının ardından izlediği, süreci bir başarı öyküsü olarak değerlendirdi. Birhan, "Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımcı sermayesini çoğaltmayı sağlamak ve mevcut ekonomik yönetim bu tür projelere liderlik etmek bizim için gurur verici" dedi. Ayrıca birleşme ve satın alma projelerinde danışmanlık ve yatırım hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.
Quexco Inc., kurşun madenciliği, eritme ve geri dönüşüm alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan bir şirket. Dallas merkezli bu firma, Mutlu Akü'nün hisselerini devralarak Türkiye'de yeni bir yatırım dönemi başlatmış oldu. Satış işlemi, yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik koşulların etkisiyle Güney Afrikalı Metair'in Türkiye'den çekilme kararının ardından gerçekleşti.
Eylül ayında, Güney Afrikalı Metair, 2013 yılında 175 milyon dolara satın aldığı Mutlu Akü'nün yüzde 75'lik hissesini yaklaşık 200 milyon dolara Quexco Inc.'e devrederek Türkiye'den çekilme kararını açıklamıştı. Metair, bu adımı yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle attığını belirtmişti.