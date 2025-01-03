Türkiye'nin 1 Numarasıydı: Dev Şirket Yabancılara Satıldı

Quexco Inc., kurşun madenciliği, eritme ve geri dönüşüm alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan bir şirket. Dallas merkezli bu firma, Mutlu Akü'nün hisselerini devralarak Türkiye'de yeni bir yatırım dönemi başlatmış oldu. Satış işlemi, yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik koşulların etkisiyle Güney Afrikalı Metair'in Türkiye'den çekilme kararının ardından gerçekleşti.

Eylül ayında, Güney Afrikalı Metair, 2013 yılında 175 milyon dolara satın aldığı Mutlu Akü'nün yüzde 75'lik hissesini yaklaşık 200 milyon dolara Quexco Inc.'e devrederek Türkiye'den çekilme kararını açıklamıştı. Metair, bu adımı yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle attığını belirtmişti.