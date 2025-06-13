Türkiye'den Şişlere Takılıyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: İtalyanlar Bayılıyor Her Biri 1.700 TL'ye Satılıyor
Türkiye'den şişlere takılıp gidiyor, her biri altınla yarışıyor. Türkiye’den bütün kurbağanın kilosu 15 dolara (591 TL) ihraç edilirken, yalnızca bacağının kilosu İtalya’ya 43 dolara (1.695 TL) satılıyor. Avrupa’dan yoğun talep gören kurbağa bacağı, Türkiye’ye yüksek döviz kazandırıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye, kurbağa ihracatında dikkat çeken bir tabloyla karşı karşıya. Kurbağanın tamamı kilogram başına ortalama 15 dolardan ihraç edilirken, yalnızca bacağı İtalya gibi ülkelere kilogramı 43 dolara kadar varan fiyatlarla satılıyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’den toplam 122 bin 199 kilogram taze veya soğutulmuş kurbağa ihraç edildi ve bu satışlardan 2 milyon 653 bin 705 dolar gelir elde edildi. Bu ihracatın büyük kısmını ise kurbağanın yalnızca bacak kısmı oluşturdu.
FRANSA VE İTALYA KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR
Geçen yıl 72 bin 471 kilogram kurbağa bacağı ihraç edilerek 1 milyon 988 bin dolarlık gelir sağlandı. Kurbağa bacağının ortalama ihracat fiyatı kilogram başına 27,4 dolar olarak kaydedildi. Bu ürünü en çok ithal eden ülke ise 45 bin 265 kilogram ve 1 milyon 203 bin 707 dolarlık alımla Fransa oldu. Fransa'yı, 24 bin 492 kilogram ve 691 bin dolarla İtalya izledi. İsviçre 1.860 kilogram için 66 bin dolar, İspanya ise 850 kilogram kurbağa bacağına karşılık 26 bin 898 dolar ödedi.
KURBAĞANIN TAMAMI DA İHRAÇ EDİLİYOR AMA...
2023’te kurbağanın bütün olarak ihracatı da gerçekleşti. 49 bin 728 kilogramlık satıştan toplamda 665 bin 693 dolar gelir elde edildi. Bu da kilogram başına ortalama 13,3 dolarlık bir fiyata denk geliyor.
İtalya, bütün kurbağada da en büyük alıcı oldu. Bu ülkeye 21 bin 420 kilogram gönderilirken karşılığında 279 bin 211 dolar kazanıldı. Arnavutluk ve Fransa da yine önde gelen ithalatçılar arasında yer aldı.
4 AYDA KURBAĞA BACAĞINA TALEP PATLADI
Bu yılın ilk 4 ayında, kurbağa bacağı ihracatında dikkat çekici bir artış yaşandı. Ocak-Nisan döneminde toplam 19 bin 782 kilogram ürün ihraç edilerek 682 bin 362 dolar gelir sağlandı. Ortalama kilogram ihracat fiyatı 34,5 dolara yükseldi.
Özellikle Fransa’nın Türkiye’den yaptığı kurbağa bacağı alımı geçen yıla göre yüzde 39 artarak 16 bin 196 kilograma ulaştı. Değer bazında ise yüzde 36,5 artışla 529 bin dolara çıktı. Fransa’da ortalama kilogram fiyatı 32 dolar seviyesinde gerçekleşti.
İtalya ise aynı dönemde 3 bin 392 kilogram kurbağa bacağı alarak 145 bin 526 dolar ödedi. Bu da Türkiye’den yapılan en yüksek kilogram fiyatlı satışlardan biri olarak kayda geçti: tam 43 dolar!
ŞİŞE TAKILIP GİDİYOR, ALTIN KADAR DEĞER GÖRÜYOR
Türkiye’den genellikle işlenmiş, şişlenmiş ve hazır sunumlu şekilde ihraç edilen kurbağa bacağı, Avrupa mutfaklarında oldukça rağbet görüyor. Canlı, taze ya da dondurulmuş olarak ihraç edilen bütün kurbağalar ise daha çok işlenmek üzere tercih ediliyor.
Türkiye'nin bu alandaki ana pazarları Fransa ve İtalya olurken, ihracat verileri, işlenmiş kurbağa bacağının çok daha yüksek katma değer sunduğunu açıkça ortaya koyuyor.