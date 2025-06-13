Türkiye'den Şişlere Takılıyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: İtalyanlar Bayılıyor Her Biri 1.700 TL'ye Satılıyor

FRANSA VE İTALYA KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR

Geçen yıl 72 bin 471 kilogram kurbağa bacağı ihraç edilerek 1 milyon 988 bin dolarlık gelir sağlandı. Kurbağa bacağının ortalama ihracat fiyatı kilogram başına 27,4 dolar olarak kaydedildi. Bu ürünü en çok ithal eden ülke ise 45 bin 265 kilogram ve 1 milyon 203 bin 707 dolarlık alımla Fransa oldu. Fransa'yı, 24 bin 492 kilogram ve 691 bin dolarla İtalya izledi. İsviçre 1.860 kilogram için 66 bin dolar, İspanya ise 850 kilogram kurbağa bacağına karşılık 26 bin 898 dolar ödedi.

KURBAĞANIN TAMAMI DA İHRAÇ EDİLİYOR AMA...

2023’te kurbağanın bütün olarak ihracatı da gerçekleşti. 49 bin 728 kilogramlık satıştan toplamda 665 bin 693 dolar gelir elde edildi. Bu da kilogram başına ortalama 13,3 dolarlık bir fiyata denk geliyor.

İtalya, bütün kurbağada da en büyük alıcı oldu. Bu ülkeye 21 bin 420 kilogram gönderilirken karşılığında 279 bin 211 dolar kazanıldı. Arnavutluk ve Fransa da yine önde gelen ithalatçılar arasında yer aldı.