Türkiye'den Milyar Dolarlık Dev İhracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ağustos ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 20 milyon dolarlık ihracatla dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'den Milyar Dolarlık Dev İhracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin ihracat performansını değerlendirirken, ekonomik zorluklara rağmen gösterilen bu başarının altını çizdi. Kileci, özellikle Gaziantep'in 851,7 milyon dolarlık ihracatıyla öne çıktığını ve bölgenin bu yılın ilk sekiz ayında toplam 7,6 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirtti. Gaziantep, bu dönemdeki 6,5 milyar dolarlık ihracatıyla bölgenin lideri konumunda yer aldı.

Kileci'nin paylaştığı verilere göre, bölgenin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3'lük bir düşüş yaşanmış olsa da, 1 milyar dolar sınırının aşılması önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Bölgenin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti yer alıyor. İhracatın ana kalemlerini ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri oluşturuyor.

Bu rakamlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin küresel pazardaki rekabet gücünü koruma ve artırma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bölge, ihracat performansını daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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