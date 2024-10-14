Türkiye'den En Çok Bu Ürün İhraç Ediliyor: 47 Ülke Sıraya Girdi! 2 Tane Yiyen Hastalık Yüzü Görmüyor

İHRACATTA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Hayrettin Uçak, Türkiye’nin dünya genelindeki mandalina üretiminin yüzde 5’ine katkı sağladığını vurgulayarak, "2023 yılında yaş meyve sebze ihracatımızda mandalina, 576 milyon dolarlık gelirle en çok ihraç edilen ürün oldu. Türkiye'nin 1 milyar 112 milyon dolarlık narenciye ihracatının yüzde 52’sini mandalina oluşturdu" şeklinde konuştu.

Satsuma mandalina ihracatında en büyük pazar 90 milyon dolarla Rusya Federasyonu olurken, Ukrayna 24 milyon dolarla ikinci, Sırbistan ise 3,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, 2023 yılında toplam 47 ülkeye satsuma mandalina ihraç etti.