Türkiye'den En Çok Bu Ürün İhraç Ediliyor: 47 Ülke Sıraya Girdi! 2 Tane Yiyen Hastalık Yüzü Görmüyor
Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip ve soğuk algınlıklarına karşı doğal bir koruma sağlayan satsuma mandalinasının hasat ve ihracat sezonu başladı. Türkiye, yıllık 1,9 milyon ton mandalina üretimiyle dünya genelinde en büyük üreticilerden biri olarak öne çıktı.
Kaynak: İHA
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin mandalina üretiminin hem iç piyasa hem de ihracat için yeterli seviyede olduğunu belirtti. Uçak, "Tüm vatandaşlarımızı, sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına sonbahar ve kış aylarında günlük 2-3 adet mandalina tüketmeye davet ediyoruz" dedi.
İHRACATTA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Hayrettin Uçak, Türkiye’nin dünya genelindeki mandalina üretiminin yüzde 5’ine katkı sağladığını vurgulayarak, "2023 yılında yaş meyve sebze ihracatımızda mandalina, 576 milyon dolarlık gelirle en çok ihraç edilen ürün oldu. Türkiye'nin 1 milyar 112 milyon dolarlık narenciye ihracatının yüzde 52’sini mandalina oluşturdu" şeklinde konuştu.
Satsuma mandalina ihracatında en büyük pazar 90 milyon dolarla Rusya Federasyonu olurken, Ukrayna 24 milyon dolarla ikinci, Sırbistan ise 3,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, 2023 yılında toplam 47 ülkeye satsuma mandalina ihraç etti.
HER ŞEYİYLE ŞİFA DEPOSU
Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle mandalina, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra fosfor içeriyor. Ayrıca mandalinanın kabuğu da tam bir sağlık kaynağı. Kabuk, antioksidan bakımından oldukça zengin olup, kanser tümörlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde cilt sağlığını da destekleyen mandalina, sivilce oluşumunu azaltmada etkilidir.
Lif açısından zengin yapısıyla gastrointestinal sağlığı destekleyen bu şifa kaynağı, mide rahatsızlıklarını önlemeye ve vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Mandalina, hem besleyici hem de koruyucu özellikleriyle kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olarak sıkça tercih ediliyor.