Türkiye'den 11,9 Milyar Dolarlık Hububat ve Bakliyat İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ihracatta önemli işlere imza attığını belirtti.

Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Buğday unu, makarna, bitkisel yağlar, bisküvi ile şekerli ve kakaolu ürünler başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2024 yılı toplam ihracatı 11,9 milyar dolar oldu. Toplam hububat ihracatının 13,5 milyon ton olarak gerçekleştiği bu dönemde, kilogram başına ortalama ihracat fiyatları yüzde 3,5 artışla 0,88 dolar oldu. Haziran-Ekim döneminde uygulanan buğday ithalatı yasağına bağlı olarak, ihracatı yüzde 20,9 azalışla 1 milyar 159 milyon dolar olan buğday ununun toplam hububat ihracatı içindeki payı yüzde 9,7'e geriledi. 973 milyon dolara ulaşan tatlı bisküvi ve gofret ihracatı yüzde 9,1 artışla sektör genelinde ikinci sırada yer aldı."

Sektörde ihracatın 2,1 milyar dolarla en çok yapıldığı ülkenin Irak olduğunu belirten Tiryakioğlu, ABD ve Suriye'nin bu ülkeyi takip ettiğini ifade etti.

Tiryakioğlu, hububat ihracatında Almanya ve Cezayir'in de önemli ülkeler arasında olduğunu dile getirerek, 2024'e ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"2002 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki ihracatını yıllar içinde 12 milyar dolar seviyesine yükselten, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki yüzde 2,7'lik payını günümüzde yüzde 5'in üzerine çıkaran sektörümüz açısından, alışık olduğumuz yüksek performans seviyesinin altında sonuç aldığımız bir yıl oldu. Bu yıl sektörümüzün yüzde 7 düzeyinde bir artışla 12,5 milyar doların üzerinde ihracat yaparak, yeni bir rekora imza atacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA