Türkiye'deki Zincir Market Devine 7 Gün Kapatma Cezası: Tarihi Geçmiş Ürün Sattı

"HALK SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Denetimler yalnızca cezai işlemlerle sınırlı kalmıyor. Halk sağlığını koruma misyonumuz doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimiz devam edecek ve kurallara uymayan işletmelere karşı yasal çerçevede tedbirler alacağız" dedi.