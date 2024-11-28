Türkiye'deki Zincir Market Devine 7 Gün Kapatma Cezası: Tarihi Geçmiş Ürün Sattı
Belediye zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bir zincir market şubesi, encümen kararıyla 7 gün süreyle kapatıldı.
Kaynak: AA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bir zincir market şubesi, encümen kararıyla 7 gün süreyle kapatıldı. Şahinbey Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu market şubesinin daha önce gerçekleştirilen dört farklı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlendi.
Bu durumun tekrarı üzerine, encümen kararıyla marketin bir hafta süreyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Mühürlenen işletmenin kapısına, 4 ayrı denetimde tarihi geçmiş ürün satmaktan dolayı cezai işlem uygulandığı ve encümen kararıyla 7 gün kapalı kalacağına dair yazı asıldı.
"HALK SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"
Konu ile ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Denetimler yalnızca cezai işlemlerle sınırlı kalmıyor. Halk sağlığını koruma misyonumuz doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimiz devam edecek ve kurallara uymayan işletmelere karşı yasal çerçevede tedbirler alacağız" dedi.