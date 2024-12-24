Türkiye'deki Kozmetik Devi İflasın Eşiğinde: Kadınların Makyaj Çantasının Vazgeçilmeziydi
Türkiye'nin önde gelen kozmetik devi Arda Dağıtım, iflasın eşiğine geldi. Kadınların makyaj çantasının vazgeçilmezi olan kozmetik markasının iflası sektörde şok etkisi yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz, birçok sektörde olduğu gibi kozmetik sektörünü de derinden etkiledi. Artan maliyetler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve tüketici harcamalarındaki düşüş, birçok şirketi zor durumda bıraktı. Arda Dağıtım da bu durumdan nasibini alan şirketler arasında yer aldı.
Türkiye'nin önde gelen kozmetik şirketlerinden biri olan Arda Dağıtım, ekonomik krizin etkisiyle iflasın eşiğine geldi. Ünlü bir kozmetik markasının iflasın eşiğine gelmesi, sektörde şok etkisi yarattı.
2 AYLIK SÜRE VERİLDİ
Şirket, mahkemeden mühlet süresinin uzatılmasını talep etti. Şirketin konkordato başvurusu üzerine İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 aylık bir mühlet süresi verdi. Bu süre zarfında şirket, borçlarını yapılandırarak iflası önlemeye çalışacak.
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından yayımlanan yazıda şu bilgiler paylaşıldı:
“Davacılar, 1-ARDA DAĞITIM KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 41158-5 sicil nolu, Sultanbeyli V.D.-0730431175, Mersis No: 0073043117500012) ile 2-AHMET MANSUR YILDIZ (15***70 T.C.Nolu) tarafından mahkememizde HASIMSIZ olarak açılan Konkordatonun Tasdiki davasının 18/12/2024 tarihli duruşmasında verilen ara karar gereğince;
“Davacılar, Ahmet Mansur Yıldız ve Arda Dağıtım Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi haklarında 17/09/2024 tarihinde verilen konkordato geçici mühletinin İİK’ nin 287/4 maddesi uyarınca 18/12/2024 tarihinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, Geçici mühlet tedbirleri ile Konkordato Komiserlerinin görevlerinin verilen duruşma gününe kadar aynen devamına, duruşmanın 12/02/2025 günüsaat:15:55’e bırakılmasına” karar verilmiş olup, İİK’ nin 288. maddesi gereğince ilan olunur.18/12/2024”