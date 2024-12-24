Türkiye'deki Kozmetik Devi İflasın Eşiğinde: Kadınların Makyaj Çantasının Vazgeçilmeziydi

Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz, birçok sektörde olduğu gibi kozmetik sektörünü de derinden etkiledi. Artan maliyetler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve tüketici harcamalarındaki düşüş, birçok şirketi zor durumda bıraktı. Arda Dağıtım da bu durumdan nasibini alan şirketler arasında yer aldı.

Türkiye'nin önde gelen kozmetik şirketlerinden biri olan Arda Dağıtım, ekonomik krizin etkisiyle iflasın eşiğine geldi. Ünlü bir kozmetik markasının iflasın eşiğine gelmesi, sektörde şok etkisi yarattı.