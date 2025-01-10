Türkiye'deki Gaz Devinden Rekor Hamle! Sektör Bu Satışla Karışacak
SOCAR Türkiye, doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren grup şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz'ın AKSA Doğal Gaz'a satışına ilişkin sözleşme sürecini tamamladı.
Kaynak: İHA
SOCAR Türkiye tarafından atılan adımla birlikte, her iki şirket de artık AKSA Doğal Gaz çatısı altında hizmet vermeye başlayacak.
BURSAGAZ VE KAYSERİGAZ’IN ALTYAPISI
2019 yılından itibaren SOCAR Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Bursagaz ve Kayserigaz, toplamda yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunuyor. Türkiye'nin 4. en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumundaki Bursagaz, 7 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ve 1,2 milyon abonesiyle dikkat çekiyor.
Kayserigaz ise 700 bin aboneye güvenli doğal gaz erişimi sağlarken, benzer şekilde 7 bin kilometreyi aşan şebeke ağıyla güçlü bir altyapı sunuyor.
SOCAR Türkiye’nin liderliğinde, Bursagaz ve Kayserigaz, müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı yaklaşımlarıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bu dönemde birçok yeni bölgeye doğal gaz ulaştırılarak, her iki şirketin hizmet kapasitesi ve operasyonel etkinliği önemli ölçüde artırıldı.
SOCAR TÜRKİYE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA
SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, satış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Şirketlerimizin satış kararını, SOCAR Türkiye'nin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 18.5 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumundayız ve stratejik öneme sahip bu yatırımlarımızla Türkiye'de daha uzun yıllar değer üretmeye devam edeceğiz. Bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Türkiye'de ana iş kollarımızdan biri olan petrokimya sektörüne yoğunlaşarak, bu alanda önemli bir yatırım gerçekleştirmek amacıyla ön uç ve uç (Pre-FEED ve FEED) mühendislik çalışmalarına başladık. Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine, istihdamına ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.