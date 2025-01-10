Türkiye'deki Gaz Devinden Rekor Hamle! Sektör Bu Satışla Karışacak

SOCAR TÜRKİYE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, satış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şirketlerimizin satış kararını, SOCAR Türkiye'nin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 18.5 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumundayız ve stratejik öneme sahip bu yatırımlarımızla Türkiye'de daha uzun yıllar değer üretmeye devam edeceğiz. Bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Türkiye'de ana iş kollarımızdan biri olan petrokimya sektörüne yoğunlaşarak, bu alanda önemli bir yatırım gerçekleştirmek amacıyla ön uç ve uç (Pre-FEED ve FEED) mühendislik çalışmalarına başladık. Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine, istihdamına ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.