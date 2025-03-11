Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak

Otomobil sahibi olmak pek çok kişinin hayali olsa da, günümüz koşullarında bu hayale ulaşmak oldukça zor. Özellikle Türkiye'deki otomobil fiyatlarının yüksekliği, bu durumu daha da zorlaştırıyor. Peki, Türkiye'de satılan en pahalı otomobiller hangileri? İşte her biri servet değerinde olan en pahalı 20 otomobil modeli...