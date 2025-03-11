Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak
Türkiye’deki en pahalı otomobiller belli oldu. Sadece zenginlerin sahip olabileceği bu otomobiller, adeta birer sanat eseri niteliğinde...
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil sahibi olmak pek çok kişinin hayali olsa da, günümüz koşullarında bu hayale ulaşmak oldukça zor. Özellikle Türkiye'deki otomobil fiyatlarının yüksekliği, bu durumu daha da zorlaştırıyor. Peki, Türkiye'de satılan en pahalı otomobiller hangileri? İşte her biri servet değerinde olan en pahalı 20 otomobil modeli...
Türkiye'de satılan en pahalı otomobiller, genellikle lüks ve performans odaklı modellerden oluşuyor. Bu otomobiller, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda birer statü sembolü olarak da görülüyor. Sadece zenginlerin sahip olabileceği bu otomobiller, adeta birer sanat eseri niteliğinde.
TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI OTOMOBİLLER
Lamborghini Revuelto 2024
118 milyon TL
Lamborghini Revuelto 2024
105 milyon TL
Ferrari Prosangue 2024
100 milyon TL
Ferrari Prosangue 2024
99 milyon TL
Ferrari Prosangue 2024
97 milyon 500 bin TL
Ferrari Prosangue 2024
88 milyon 500 bin TL
Ferrari SF90 Spider 2023
82 milyon 500 bin TL
Rolls-Royce Phantom 2023
82 milyon TL
Ferrari SF90 Spider 2024
82 milyon TL
Rolls-Royce Phantom 2023
79 milyon 250 bin TL
Ferrari SF90 Spider 2024
78 milyon 500 bin TL
Ferrari SF90 Stradale 2023
78 milyon TL
Rolls-Royce Phantom 2023
77 milyon 500 bin TL
Ferrari 812 GTS 2023
75 milyon 500 bin TL
Rolls-Royce Cullinan 2024
75 milyon 500 bin TL
Rolls-Royce Cullinan 2023
75 milyon TL
Ferrari 488 Pista 2020
75 milyon TL
Mercedes-Benz AMG GT 2022
75 milyon TL
Ferrari SF90 Spider 2023
74 milyon 500 bin TL
Rolls-Royce Cullinan 2024
73 milyon TL