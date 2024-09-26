Türkiye'deki En Pahalı Evlerin Satıldığı İl Herkesi Şaşırttı: Fiyatları İstanbul'u Bile Solladı
Türkiye'deki en pahalı evler o ilde çıktı. Fiyatları İstanbul'daki evleri adeta solladı. Evlerin ortalama metrekare fiyatı 61 bin 419 TL olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il denildiğinde çoğu kişi İstanbul yanıtını verirken, yapılan araştırmalar zirvede Muğla'nın olduğunu ortaya çıkardı. Bodrum, Göcek ve Datça gibi tatil merkezlerinin etkisiyle Muğla, konut fiyatları açısından birinci sırada yer alırken, İstanbul ikinci sırada bulunuyor.
TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK KONUT FİYATLARI MUĞLA'DA
Tatil beldelerinde yaşamak için oldukça yüksek bütçelere ihtiyaç duyuluyor. Genellikle en yüksek konut fiyatlarının İstanbul ya da Ankara'da olduğunu düşünen vatandaşlar, bu sıralamanın beklenmedik bir şekilde değiştiğini gördü. Ağustos ayı verilerine göre, Türkiye'deki en pahalı evler Muğla'da bulunuyor; İstanbul ise Muğla'nın ardından ikinci sırada.
Muğla'da konutların ortalama metrekare fiyatı 61 bin 419 TL civarındayken, bu da 100 metrekarelik bir evin yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacağı anlamına geliyor. Muğla'nın bu durumu, deniz kıyısında yer almasının yanı sıra Bodrum, Göcek ve Fethiye gibi popüler tatil yerlerinin de etkisiyle şekilleniyor.
İstanbul'da ise ortalama metrekare fiyatı 40 bin 741 TL seviyesinde. İstanbul’u, Aydın, Antalya ve İzmir gibi diğer iller takip ediyor. Bu sonuç, vatandaşlar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.