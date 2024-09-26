Türkiye'deki En Pahalı Evlerin Satıldığı İl Herkesi Şaşırttı: Fiyatları İstanbul'u Bile Solladı

TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK KONUT FİYATLARI MUĞLA'DA

Tatil beldelerinde yaşamak için oldukça yüksek bütçelere ihtiyaç duyuluyor. Genellikle en yüksek konut fiyatlarının İstanbul ya da Ankara'da olduğunu düşünen vatandaşlar, bu sıralamanın beklenmedik bir şekilde değiştiğini gördü. Ağustos ayı verilerine göre, Türkiye'deki en pahalı evler Muğla'da bulunuyor; İstanbul ise Muğla'nın ardından ikinci sırada.