Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu

LÜKS MARKALARIN EN UCUZ MODELLERİ

Türkiye’de lüks markaların satışa sunduğu en uygun fiyatlı modeller de dikkat çekiyor. İşte o modeller...

Mercedes: A 200 AMG modeli, 2 milyon 547 bin 200 TL fiyatıyla Mercedes’in en ucuz aracı.

BMW: 1.20 modeli, 1 milyon 682 bin 900 TL fiyatla BMW’nin en uygun fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.