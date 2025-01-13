Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu

Türkiye’de satılan lüks otomobil markalarının en uygun fiyatlı modelleri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında 1 milyon 238 bin 509 hafif ticari araç ve otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışlar içinde lüks araç segmentinin payı dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye'de satışa sunulan lüks otomobil markalarının en ucuz modelleri ortaya çıktı.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ

ODMD verilerine göre, 2023 yılında 28 bin 558 lüks araç satışı yapılırken, 2024’te bu sayı %11,8 artarak 31 bin 932’ye ulaştı. Süper lüks olarak adlandırılan F segmentindeki araç satışları da artış gösterdi. 2023’te 5 bin 904 olan F segmenti araç satışları, 2024’te 6 bin 4’e yükseldi.

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Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu - Resim: 2

PAZAR LİDERİ ALMAN MARKALARI

Lüks araç pazarında Alman markalarının üstünlüğü dikkat çekiyor. 2024 yılında Mercedes, 29 bin 967 araç satarak %25,28’lik pazar payıyla liderliğini korudu. BMW, 25 bin 784 araç satışı ve %21,75 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Audi ise 19 bin 700 adet satışla pazarın %16,6’sını elinde bulunduruyor.

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Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu - Resim: 3

Bu üç Alman otomotiv devini sırasıyla Volvo, Cupra, Mini, Jaecoo, Jeep, Land Rover, DS, Alfa Romeo, Porsche, Lexus, Maserati, Jaguar, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Hongqi ve Alpine takip etti.

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Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu - Resim: 4

LÜKS MARKALARIN EN UCUZ MODELLERİ

Türkiye’de lüks markaların satışa sunduğu en uygun fiyatlı modeller de dikkat çekiyor. İşte o modeller...

Mercedes: A 200 AMG modeli, 2 milyon 547 bin 200 TL fiyatıyla Mercedes’in en ucuz aracı.

BMW: 1.20 modeli, 1 milyon 682 bin 900 TL fiyatla BMW’nin en uygun fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.

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Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu - Resim: 5

Audi: A3 Sportback 35 Turbo FSI modeli, 2 milyon 516 bin 30 TL fiyatıyla Audi’nin en ucuz aracı.

Volvo: Marka içerisinde en uygun fiyatlı model ise 2 milyon 766 bin 874 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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