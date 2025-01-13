Türkiye'deki En Lüks Araçların Ucuz Modelleri Belli Oldu
Türkiye’de satılan lüks otomobil markalarının en uygun fiyatlı modelleri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında 1 milyon 238 bin 509 hafif ticari araç ve otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışlar içinde lüks araç segmentinin payı dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de satışa sunulan lüks otomobil markalarının en ucuz modelleri ortaya çıktı.
LÜKS ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ
ODMD verilerine göre, 2023 yılında 28 bin 558 lüks araç satışı yapılırken, 2024’te bu sayı %11,8 artarak 31 bin 932’ye ulaştı. Süper lüks olarak adlandırılan F segmentindeki araç satışları da artış gösterdi. 2023’te 5 bin 904 olan F segmenti araç satışları, 2024’te 6 bin 4’e yükseldi.
PAZAR LİDERİ ALMAN MARKALARI
Lüks araç pazarında Alman markalarının üstünlüğü dikkat çekiyor. 2024 yılında Mercedes, 29 bin 967 araç satarak %25,28’lik pazar payıyla liderliğini korudu. BMW, 25 bin 784 araç satışı ve %21,75 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Audi ise 19 bin 700 adet satışla pazarın %16,6’sını elinde bulunduruyor.
Bu üç Alman otomotiv devini sırasıyla Volvo, Cupra, Mini, Jaecoo, Jeep, Land Rover, DS, Alfa Romeo, Porsche, Lexus, Maserati, Jaguar, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Hongqi ve Alpine takip etti.
LÜKS MARKALARIN EN UCUZ MODELLERİ
Türkiye’de lüks markaların satışa sunduğu en uygun fiyatlı modeller de dikkat çekiyor. İşte o modeller...
Mercedes: A 200 AMG modeli, 2 milyon 547 bin 200 TL fiyatıyla Mercedes’in en ucuz aracı.
BMW: 1.20 modeli, 1 milyon 682 bin 900 TL fiyatla BMW’nin en uygun fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.
Audi: A3 Sportback 35 Turbo FSI modeli, 2 milyon 516 bin 30 TL fiyatıyla Audi’nin en ucuz aracı.
Volvo: Marka içerisinde en uygun fiyatlı model ise 2 milyon 766 bin 874 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.