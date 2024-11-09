Türkiye'de Yetişiyor Kilosu 2 Bin Liradan Satılıyor: Altın Bal Ödülü Verildi
Bitlis’in yüksek rakımlı yaylalarında üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. Kilosu 500 ila 2 bin lira arasında satılıyor.
Kaynak: DHA
Dünya Arıcılar Birliği'nin (Apimondia) düzenlediği Uluslararası Bal Yarışması’nda 2022’de Londra’da, 2023’te ise Paris’te düzenlenen yarışmalarda iki kez ‘Altın Bal’ ödülü alan bu eşsiz bal, Bitlis'in endemik bitki çeşitliliğinin sunduğu zenginlik sayesinde dikkat çekiyor.
ULUSLARARASI ALANDA EŞSİZ KALİTEDE
Kentte söğüt dallarından yapılan ve çamurla sıvanarak hazırlanan geleneksel kovanlarda üretilen kara kovan balı, laboratuvar analizlerinde yüksek prolin, polen ve diastaz değerleriyle kalite standartlarının üzerinde sonuç verdi. Bu üstün özellikleri, Bitlis balını yalnızca yerel değil, uluslararası alanda da eşsiz bir bal olarak öne çıkarıyor.
ÖDÜLLÜ BALIN HASADINA BAŞLANDI
Bal üreticisi Ferhat Ersan, havaların soğumasıyla birlikte ödüllü balın hasadına başladıklarını belirtirken, bölgenin zengin bitki örtüsü sayesinde bu özel balın üretildiğini ve her sezon büyük bir özenle hasat edildiğini ifade etti.
200 ENDEMİK BİTKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Bitlis'in 200 civarında endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve bu yüzden kaliteli bal üretimi olduğunu belirten Ersan, "Bitlis balı, orijin çeşitliliği ile de kendini diğer ballardan tamamen farklı kılan bir özelliğe sahip. Balımızı kalitesi ve kıymeti de bitkisel kaynağımızdan kaynaklanmaktadır.
Bunların büyük bölümünü iç piyasadaki müşterilerimize, küçük bir kısmını da yurt dışına gönderiyoruz. Kara kovan balın kilosu da bin 500-2 bin TL arasında satılıyor" diye konuştu.