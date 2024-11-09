Türkiye'de Yetişiyor Kilosu 2 Bin Liradan Satılıyor: Altın Bal Ödülü Verildi

200 ENDEMİK BİTKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bitlis'in 200 civarında endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve bu yüzden kaliteli bal üretimi olduğunu belirten Ersan, "Bitlis balı, orijin çeşitliliği ile de kendini diğer ballardan tamamen farklı kılan bir özelliğe sahip. Balımızı kalitesi ve kıymeti de bitkisel kaynağımızdan kaynaklanmaktadır.