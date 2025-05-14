Türkiye'de Yeni Fabrika Kuracaktı: Otomotiv Devinin Planları Değişti
Çin merkezli otomotiv devi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı üretim tesisiyle ilgili stratejik bir değişikliğe gitti. İlk etapta Manisa’da yalnızca elektrikli araç üretimi yapılacağı açıklanmışken, şirket şimdi bu fabrikada şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerin de üretileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Başlangıçta Türkiye ve Macaristan’ı yalnızca elektrikli araç üretimi için değerlendiren BYD, bu yaklaşımını Avrupa pazarındaki gelişmelere paralel olarak gözden geçirdi. Şubat ayında Torino’da düzenlenen ve yaklaşık 400 tedarikçinin katıldığı kritik bir toplantının ardından şirket, bu iki ülkedeki üretim noktalarında hibrit araçlara da yer vereceğini açıkladı. Bu kararın arkasında ise Avrupa’da son dönemde büyük bir hızla artan hibrit araç ilgisi yer alıyor.
SATIŞ RAKAMLARI HİBRİTE YÖNELTTİ
2024’ün ilk çeyreğinde BYD’nin Avrupa’daki toplam satışları bir önceki yıla göre dört katına çıkarken, bu satışların %38’ini hibrit modeller oluşturdu. Bu yüksek oran, şirketin hibrit üretim kapasitesini genişletmesini kaçınılmaz hale getirdi. BYD, 2026’nın ortalarına kadar Avrupa’da satışa sunduğu tüm modellerin hibrit versiyonlarını da pazara sunmayı hedefliyor.
MANİSA, BYD'NİN HİBRİT ÜSSÜ OLMAYA ADAY
Manisa’da temeli atılan ve 150 bin adet/yıl kapasiteli olarak planlanan dev tesis, 2026 yılının Mart ayında üretime başlamayı hedefliyor. 1 milyar euro düzeyindeki yatırım tutarıyla dikkat çeken tesis, yalnızca bir üretim hattı değil, aynı zamanda bir inovasyon merkezi olarak da konumlanacak. BYD’nin Manisa’da kurmayı planladığı Ar-Ge merkezi, Türkiye’yi teknoloji geliştirme açısından da önemli bir pozisyona taşıyabilir.