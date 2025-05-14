Türkiye'de Yeni Fabrika Kuracaktı: Otomotiv Devinin Planları Değişti

Başlangıçta Türkiye ve Macaristan’ı yalnızca elektrikli araç üretimi için değerlendiren BYD, bu yaklaşımını Avrupa pazarındaki gelişmelere paralel olarak gözden geçirdi. Şubat ayında Torino’da düzenlenen ve yaklaşık 400 tedarikçinin katıldığı kritik bir toplantının ardından şirket, bu iki ülkedeki üretim noktalarında hibrit araçlara da yer vereceğini açıkladı. Bu kararın arkasında ise Avrupa’da son dönemde büyük bir hızla artan hibrit araç ilgisi yer alıyor.