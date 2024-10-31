Türkiye'de Üretiliyor, Turistler Kilo Kilo Almaya Geliyor: Protein İçeriğiyle Yumurtayı Solladı

Lezzetli aroması ve zengin besin içeriğiyle öne çıkan Divle Obruk peyniri, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan son araştırmalar, geleneksel Divle Obruk Peynirinin besin değerleri bakımından yumurtadan bile fazla olduğunu gösterdi.

ÖZEL BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Divle Obruk peyniri, Kayseri yöresine özgü koyun sütünden üretilen ve özel bir fermente sürecinden geçen bir peynir türü. Yöresel yöntemlerle olgunlaştırılması ve doğal koşullarda dinlendirilmesi, ona kendine has lezzetini ve yüksek probiyotik içeriğini kazandırıyor.