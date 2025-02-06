Türkiye'de Şubeleri Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: 2020 Yılında İflastan Son Anda Kurtulmuştu

Hürriyet Bigpara'da yer alan habere göre Forever 21'in, mevcut durumunu düzeltmek için karlı kiralamalarını satarak nakit elde etmeye çalıştığı iddia edildi. Şirket yetkilileri bu da başarısız olursa, 11'inci bölüme geçileceğini, ancak görüşmelerin devam ettiğini ve nihai bir karar verilmediğini belirtti. Şirketin ayrıca yeniden yapılandırma sürecinde BRG gibi danışmanlık firmalarından destek aldığı da iddia edildi.