Türkiye'de Şubeleri Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: 2020 Yılında İflastan Son Anda Kurtulmuştu
Türkiye'de şubeleri bulunan ünlü giyim devi Forever 21, iflasın eşiğine geldi. Şirket 2020'de iflastan son anda kurtulmuştu.
Kaynak: Bigpara
Türkiye'de de şubeleri bulunan ünlü moda devi Forever 21, bir kez daha zorlu bir süreçten geçiyor. 2020'de iflastan son anda kurtulan şirket, yine iflasın eşiğine geldi. Şirketin varlıklarını satma çabaları sonuçsuz kalırsa, ikinci bir iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabilir.
Hürriyet Bigpara'da yer alan habere göre Forever 21'in, mevcut durumunu düzeltmek için karlı kiralamalarını satarak nakit elde etmeye çalıştığı iddia edildi. Şirket yetkilileri bu da başarısız olursa, 11'inci bölüme geçileceğini, ancak görüşmelerin devam ettiğini ve nihai bir karar verilmediğini belirtti. Şirketin ayrıca yeniden yapılandırma sürecinde BRG gibi danışmanlık firmalarından destek aldığı da iddia edildi.
ŞİRKET SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Forever 21'in sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin farklı stratejik seçenekleri değerlendirdiğini ve en iyi sonucu elde etmek için çalıştığını belirtti. Şirket sözcüsü, “Daha önce de duyurulduğu üzere, Catalyst Brands Forever 21'in operasyonları için bir dizi stratejik seçeneği araştırıyor ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için özenle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Forever 21'in yanı sıra Lucky Brand, Eddie Bauer, Aeropostale ve Brooks Brothers gibi moda markalarının işletmecisi olan Sparc Group, Ocak ayında JCPenney ile birleşerek Catalyst Brands adında yeni bir şirket kurmuştu. Authentic Brands Group, Şubat 2020'de Forever 21 markasını iflastan satın almış ve Sparc Group'a lisanslamıştı.