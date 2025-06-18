Türkiye'de Satılan Ünlü İçecek Markasının İçinden Çıktı: 19 Bin Kutu Marketlerden Toplatılıyor
ABD’de şekersiz etiketiyle satılan Dr Pepper Zero Sugar içeceklerinde tam şeker tespit edilmesi üzerine 19 binden fazla kutu piyasadan toplatıldı. Türkiye'de de satılan ürün, diyabet hastaları için ciddi risk taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de şekersiz ibaresiyle satışa sunulan Dr Pepper Zero Sugar ürünlerinde tam şeker tespit edildi. Yanıltıcı etiketleme nedeniyle binlerce kutu içeceğin piyasadan toplatılmasına karar verildi. Türkiye’de de satışta olan ürün, diyabet hastaları için ciddi risk taşıyor. Ancak geri çağırma kapsamındaki ürünlerin Türkiye’ye ithal edilen partiler arasında yer almadığı bildirildi.
YANILTICI ETİKETLEME SKANDALI
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Dr Pepper Zero Sugar etiketli içeceklerin içeriğinde şeker bulunduğunu tespit etti. Toplamda 19.203 kutunun yanlış etiketle piyasaya sürüldüğü bildirildi. Geri çağrılan ürünlerin 12’li ve 24’lü paketler halinde Florida, Georgia ve Güney Carolina’da satışa sunulduğu, ürünlerin son kullanma tarihinin 16 Şubat 2026 olduğu belirtildi. Kod numarası ise XXXXRS05165 olarak açıklandı.
SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ
Uzmanlar, özellikle diyabetli bireylerin ve şeker tüketimini kısıtlaması gereken kişilerin bu tür bir etiketleme hatasından ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı. FDA, tüketicilere şüpheli ürünleri tüketmemeleri ve kutuları kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
TÜRKİYE’DE DE SATILIYOR
Dr Pepper markası Türkiye’de Neta Gıda tarafından temsil ediliyor. Ürünler drpepper.store, Trendyol, Hepsiburada, N11 ve Lila Plus Gastro Market gibi çevrimiçi platformlarda satışa sunuluyor. Ancak geri çağırma işlemi sadece ABD’deki belirli bölgeleri kapsıyor. Hatalı partilerin Türkiye’ye ithal edilmediği bildirildi.