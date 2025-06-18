Türkiye'de Satılan Ünlü İçecek Markasının İçinden Çıktı: 19 Bin Kutu Marketlerden Toplatılıyor

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ

Uzmanlar, özellikle diyabetli bireylerin ve şeker tüketimini kısıtlaması gereken kişilerin bu tür bir etiketleme hatasından ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı. FDA, tüketicilere şüpheli ürünleri tüketmemeleri ve kutuları kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

TÜRKİYE’DE DE SATILIYOR

Dr Pepper markası Türkiye’de Neta Gıda tarafından temsil ediliyor. Ürünler drpepper.store, Trendyol, Hepsiburada, N11 ve Lila Plus Gastro Market gibi çevrimiçi platformlarda satışa sunuluyor. Ancak geri çağırma işlemi sadece ABD’deki belirli bölgeleri kapsıyor. Hatalı partilerin Türkiye’ye ithal edilmediği bildirildi.