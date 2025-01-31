Türkiye'de Satılan Antibiyotik İçin Ölümcül Uyarı! Eczanelerde Raflardan Acil Kaldırılıyor

ECZANE RAFLARINDAN KALDIRILIYOR

Orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bu antibiyotik, artık eczane raflarında yer almayacak.

Özellikle çocuklarda görülen enfeksiyonel durumlarda sıklıkla kullanılan ilacın, akciğer problemleri gibi ciddi yan etkilere yol açabildiği ve bu etkilerin ölümle sonuçlanabileceği tespit edildi. Yapılan ciddi uyarıların ardından Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de bu bulguların ardından, ilacın prospektüsüne uyarı eklenmesini talep etti.