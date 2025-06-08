Türkiye’de Sadece Burada Üretiliyor: Litresi 2,5 Milyon TL’ye Satılıyor! Damlası Bile Altından Değerli, Her İsteyene Verilmiyor

YAVRU GARANTİLİ LİTRESİ 2,5 MİLYON TL'YE SATILIYOR

Spermalar ortalama 100 mililitrelik dozlar halinde ve yavru garantili olarak satılıyor. Tek bir damlası bile altından değerli olan spermalar, doz başına 250 bin TL’lik fiyat, litre bazında yaklaşık 2,5 milyon TL gibi çarpıcı bir değere ulaşıyor.