Türkiye’de Sadece Burada Üretiliyor: Litresi 2,5 Milyon TL’ye Satılıyor! Damlası Bile Altından Değerli, Her İsteyene Verilmiyor
TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen efsane Arap aygırı Baba Mevlüt’ün spermaları 250 bin TL’den satılıyor. Litresi 2,5 milyon TL’ye denk gelen ve yavruları milyonlara alıcı bulan safkanın spermaları her isteyene değil, sadece uygun soy ve şartlara sahip kısraklara veriliyor.
Kaynak: İHA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen, Arap atçılığının simge isimlerinden Baba Mevlüt, sadece yarış performansıyla değil, genetik değeriyle de dikkat çekiyor. Efsane yarış atı Caş’ın oğlu olan Baba Mevlüt’ün spermaları bugün 250 bin TL’den satışa sunuluyor. Litresi 2,5 milyon TL’ye denk gelen spermalar sadece uygun soy ve şartlara sahip kısraklara veriliyor.
MİLYONLUK YAVRULAR YETİŞTİRDİ
2009 yılında doğan Baba Mevlüt, 2011’de açık artırmayla satıldıktan sonra yarış pistlerinde büyük başarılar elde etti. 2017 yılında TİGEM tarafından tekrar satın alınarak damızlık olarak kullanılmaya başlanan safkan, bugüne kadar milyonlarca liralık yavrular kazandırdı.
YAVRU GARANTİLİ LİTRESİ 2,5 MİLYON TL'YE SATILIYOR
Spermalar ortalama 100 mililitrelik dozlar halinde ve yavru garantili olarak satılıyor. Tek bir damlası bile altından değerli olan spermalar, doz başına 250 bin TL’lik fiyat, litre bazında yaklaşık 2,5 milyon TL gibi çarpıcı bir değere ulaşıyor.
DAMLASI BİLE ALTINDAN DEĞERLİ, HER İSTEYENE VERİLMİYOR
Karacabey Tarım İşletmesi İdari Müdür Yardımcısı Ali Yağlıcı, talep üzerine sperma satışı yapıldığını ancak her başvurunun onaylanmadığını vurguladı. Yağlıcı, "Spermanın kullanılacağı kısrağın soyuna ve genetik uyumuna bakılıyor. Tüm şartlar uygun ise satış onaylanıyor." dedi.
SÜPER AYGIR CAŞ’IN GENETİĞİ KORUMA ALTINDA
2006 yılında kurulan sperma üretim laboratuvarında, efsaneleşmiş aygır Caş’ın dondurulmuş spermaları da muhafaza ediliyor. Ancak Caş artık hayatta olmadığından, bu genetik materyal satışa sunulmuyor. Yağlıcı, "Ne kadar teklif edilirse edilsin, Caş gibi aygırların genetik mirası satılamaz, yalnızca korunur." açıklamasında bulundu.
YERLİ ATÇILIĞIN KALBİ KARACABEY
1930’lu yıllardan bu yana safkan Arap atı yetiştiriciliğinde öncü olan Karacabey Tarım İşletmesi, bugün Türkiye’deki yarış atlarının önemli genetik kaynağını oluşturuyor. TİGEM, hem yurt içi hem de zaman zaman yurt dışına gerçekleştirdiği taze ve dondurulmuş sperma satışlarıyla sektöre yön vermeye devam ediyor.