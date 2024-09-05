Türkiye'de Pasaport Ücretleri Avrupa'yı Solladı: İşte Ülke Ülke Pasaport Harçları
Türkiye’de pasaport ücretleri, birçok Avrupa ve gelişmiş ülkeye kıyasla iki kat daha yüksek seviyelerde. Türk vatandaşları, emekli maaşlarının yüzde 65’ini, asgari ücretle çalışanlar ise maaşlarının yarısını pasaport masraflarına ayırmak zorunda kalıyor.
Türkiye’de 3 yıl ve üzeri pasaport harçları, defter ücretiyle birlikte toplam 8 bin 623 TL’ye (yaklaşık 229 Euro) ulaştı. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı ise pasaport yenileme işlemi için yaklaşık 105 Euro ödüyor. Bu da Türkiye’de yaşayan bir vatandaşın, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına kıyasla iki kat fazla harç ödemesi anlamına geliyor.
Avrupa ülkelerinde ortalama emekli maaşları ve asgari ücretler 1800 Euro seviyesinde iken, Türkiye’de bir emekli ayda 340 Euro’ya denk gelen bir gelirle yaşamaya çalışıyor. Pasaport harçlarının yüksekliği, Türk vatandaşları için önemli bir maddi yük oluştururken, Avrupa’daki emekliler ve asgari ücretliler, daha düşük pasaport ücretleriyle daha geniş vizesiz seyahat imkanlarına sahip.
Türk pasaportu, vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler sıralamasında dünya genelinde 54. sıraya geriledi. Almanya, Fransa ve Japonya gibi dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkelerde vatandaşlar, Türk pasaportundan daha ucuz ücretlerle 194 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Bu ülkelerde pasaport ücretleri Almanya’da 101 Euro, Fransa’da 96 Euro, Japonya’da ise 117 Euro olarak uygulanıyor.
Diğer ülkelerdeki pasaport harçları da dikkat çekici farklılıklar gösteriyor. Hollanda’da 10 yıllık pasaport 158 Euro, İsviçre’de 140 Euro, Avustralya’da 221 Euro’ya mal olurken, ABD’de bu rakam 130 Dolar, İngiltere’de ise 124 Sterlin olarak belirlenmiş durumda.
Türkiye, yüksek pasaport ücretleriyle dünyanın en pahalı pasaportlarına sahip ülkeler arasında yer alırken, Suriye ve Lübnan gibi ülkeler de pahalı pasaport veren ülkeler arasında sıralanıyor.