Türkiye'de Pasaport Ücretleri Avrupa'yı Solladı: İşte Ülke Ülke Pasaport Harçları

Türkiye’de 3 yıl ve üzeri pasaport harçları, defter ücretiyle birlikte toplam 8 bin 623 TL’ye (yaklaşık 229 Euro) ulaştı. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı ise pasaport yenileme işlemi için yaklaşık 105 Euro ödüyor. Bu da Türkiye’de yaşayan bir vatandaşın, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına kıyasla iki kat fazla harç ödemesi anlamına geliyor.