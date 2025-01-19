Türkiye’de Mutfakların Göz Bebeğiydi: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti! Ürün Garantileri İptal Edildi
Türkiye'de de sevilerek kullanılan ünlü markanın iflas sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü ev gereçleri markası Tupperware, geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunarak küresel çapta mali sıkıntılar yaşadığını duyurmuştu. 2024 yılının Eylül ayında artan mali kayıplarla mücadele etmeye başlayan Tupperware, bu süreçte ilk iflas başvurusunu ABD'de gerçekleştirdi. Şirket, mali durumunu iyileştirmek için bir dizi stratejik adım atacağını açıklamıştı. Ancak dev firmanın mücadelesi iflasla son buldu.
ÜRETİM TAMAMEN DURUYOR
Kasım 2024'te Almanya’da iflas başvurusu yapan Tupperware, 8 Ocak 2025 itibarıyla bu ülkedeki üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Almanya ve Avusturya’daki fabrikaların kapanmasıyla birlikte şirket bu iki ülkedeki ticari faaliyetlerine tamamen son verecek.
Şirket, Almanya’daki garanti süresinin sona erdiğini ve yalnızca 29 Aralık 2024’e kadar verilen siparişlerin teslim edileceğini duyurdu. Siparişlerin teslimi sonrası, tüketicilere yönelik destek hizmetleri de durdurulacak.
FABRİKALARINA KİLİT VURDU
Tupperware’in Avrupa’daki sıkıntıları, Belçika ve Portekiz’deki üretim tesislerini de etkiledi. 8 Ocak itibarıyla Belçika'daki fabrika kapatılırken, Portekiz’deki fabrikanın üretim lisansı sona erdi. Bu gelişmelerle birlikte, Avrupa genelinde 100 binden fazla çalışanın işini kaybetmesine yol açacağı tahmin ediliyor.
AMERİKA VE ASYA’YA GÖZ DİKTİ
Avrupa’daki operasyonlarını büyük ölçüde durduran Tupperware, iflastan çıkış yolunu yeni pazarlarda arıyor. Şirket, Orta ve Kuzey Amerika, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi bölgelerde büyümeyi hedefliyor. Bu pazarlarda faaliyetlerini güçlendirme amacıyla stratejik adımlar atan Tupperware, yeniden ekonomik toparlanma sağlamayı umuyor.
Küresel çapta yaşadığı mali sorunlarla gündeme gelen Tupperware, Avrupa’daki operasyonlarını durdurma kararı alarak büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Şirketin, yeni pazarlara yönelerek ekonomik dengesini yeniden sağlamaya çalışacağı belirtiliyor.