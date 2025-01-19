Türkiye’de Mutfakların Göz Bebeğiydi: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti! Ürün Garantileri İptal Edildi

ÜRETİM TAMAMEN DURUYOR

Kasım 2024'te Almanya’da iflas başvurusu yapan Tupperware, 8 Ocak 2025 itibarıyla bu ülkedeki üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Almanya ve Avusturya’daki fabrikaların kapanmasıyla birlikte şirket bu iki ülkedeki ticari faaliyetlerine tamamen son verecek.

Şirket, Almanya’daki garanti süresinin sona erdiğini ve yalnızca 29 Aralık 2024’e kadar verilen siparişlerin teslim edileceğini duyurdu. Siparişlerin teslimi sonrası, tüketicilere yönelik destek hizmetleri de durdurulacak.

FABRİKALARINA KİLİT VURDU

Tupperware’in Avrupa’daki sıkıntıları, Belçika ve Portekiz’deki üretim tesislerini de etkiledi. 8 Ocak itibarıyla Belçika'daki fabrika kapatılırken, Portekiz’deki fabrikanın üretim lisansı sona erdi. Bu gelişmelerle birlikte, Avrupa genelinde 100 binden fazla çalışanın işini kaybetmesine yol açacağı tahmin ediliyor.