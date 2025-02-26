Türkiye’de Milyonlarcası Var! ‘Dolarları Yakıyoruz’ Diyerek İsyan Ettiler: Hurda Araçlar için Öyle Bir Şey İstediler ki…

Topçu, 10-15 yıl otoparkta aracın bekletilip hurdaya dönmesine müsaade edenler hakkında ilgili yaptırımların uygulanması gerektiğini de söyleyerek, "Milli servet bunlar. Bunlar ülkemize dövizle geliyor. Dövizler burada bekliyor ve sonra o dolarları yakıyoruz, yapılan işlemin özeti bu. Bu artık kangren olmuş bir sorun" ifadelerini kullandı.

Topçu, ayrıca alacaklarından dolayı icradan otoparka çekilmesine yönelik başvuru yapan tüzel kişi ya da kişilerin, otoparka çekilmesinden sonraki 6 aylık süreçte araçların satılmasını sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.