Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı

10 BİNDEN FAZLA ALACAKLI BULUNUYOR

Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne yapılan başvuruya göre, şirketin varlıkları 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında değişirken, borçlarının 1 milyar ila 10 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca 10 binden fazla alacaklı olduğu kaydedildi. Şirket, iflas süreci boyunca mağazalarında tasfiye satışlarına başlayacağını ve mahkeme denetiminde varlıklarının tamamını veya bir kısmını satmayı planladığını açıkladı.