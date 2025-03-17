Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan ve Türkiye'de de birçok mağazası bulunan ABD merkezli ünlü moda perakendecisi Forever 21, ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli ünlü moda perakendecisi Forever 21, ülkedeki operasyonlarını yürüten şirketin 6 yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Türkiye'de de birçok şubesi bulunan şirket, alışveriş merkezlerindeki müşteri trafiğinin azalması ve çevrimiçi perakendecilerin rekabeti nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusu yaptı.
800 ŞUBESİ BULUNUYOR
2016 yılında dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan marka, ABD’de 500 mağazayla faaliyet gösteriyordu. Ancak son yıllarda yaşanan finansal zorluklar, markanın geleceğini belirsiz hale getirdi. Forever 21'in ABD genelinde yaklaşık 350 mağazası için bir alıcı bulamaması, şirketin tasfiye sürecine gireceği anlamına geliyor. Ancak markanın isim hakları ve fikri mülkiyetleri halen Authentic Brands Group bünyesinde bulunuyor. Bu da markanın farklı bir formatta varlığını sürdürebileceği ihtimalini gündeme getirdi.
6 YIL ÖNCE DE İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI
Forever 21, 2019 yılında da iflas başvurusu yapmış, ardından Authentic Brands Group, Simon Property Group ve Brookfield Asset Management Inc. ortaklığındaki Sparc Group tarafından satın alınarak faaliyetlerine devam etmişti. Ancak perakende sektöründe yaşanan dönüşüm ve e-ticaretin yükselişi, şirketin finansal açıdan zorlanmasına neden oldu.
10 BİNDEN FAZLA ALACAKLI BULUNUYOR
Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne yapılan başvuruya göre, şirketin varlıkları 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında değişirken, borçlarının 1 milyar ila 10 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca 10 binden fazla alacaklı olduğu kaydedildi. Şirket, iflas süreci boyunca mağazalarında tasfiye satışlarına başlayacağını ve mahkeme denetiminde varlıklarının tamamını veya bir kısmını satmayı planladığını açıkladı.