Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı
Konut fiyatlarındaki sürekli artış, ev sahibi olmayı giderek zorlaştırıyor. Yapılan son araştırmalarla birlikte Türkiye'de konutun en pahalı olduğu şehirler belli oldu. Bu il İstanbul'u sollayarak zirveye yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de konut fiyatları son yıllarda görülmemiş bir artış göstererek birçok vatandaşı ev sahibi olma hayallerinden iyice uzaklaştırdı. Türkiye'de konut fiyatları özellikle son 4 yılda tavan yaptı. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri olarak enflasyondaki yükseliş gösterildi. Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre, Türkiye'de konutun en pahalı olduğu şehirler belli oldu. Bu il, konut fiyatlarında İstanbul'u solladı.
TÜRKİYE'DE KONUTUN EN PAHALI OLDUĞU ŞEHİRLER BELLİ OLDU
15 - Yalova
2.687.700 TL
14 - Sakarya
2.688.800 TL
13 - Kırklareli
2.749.600 TL
12 - Zonguldak
2.750.800 TL
11 - Kocaeli
2.831.000 TL
10 - Bartın
2.979.100 TL
9 - Sinop
2.991.500 TL
8 - Edirne
3.015.300 TL
7 - Balıkesir
3.471.800 TL
6 - Antalya
3.796.900 TL
5 - Çanakkale
3.817.400 TL
4 - İzmir
3.857.900 TL
3 - Aydın
3.997.300 TL
2 - İstanbul
4.476.500 TL
1 - Muğla
6.338.700 TL