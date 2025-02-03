Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı

Türkiye'de konut fiyatları son yıllarda görülmemiş bir artış göstererek birçok vatandaşı ev sahibi olma hayallerinden iyice uzaklaştırdı. Türkiye'de konut fiyatları özellikle son 4 yılda tavan yaptı. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri olarak enflasyondaki yükseliş gösterildi. Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre, Türkiye'de konutun en pahalı olduğu şehirler belli oldu. Bu il, konut fiyatlarında İstanbul'u solladı.