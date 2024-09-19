Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok: Diyabete Şifa, Kalbe İyi Geliyor, Hücreleri Baştan Aşağı Yeniliyor

DAHA GENİŞ PAZARLARA YOLU AÇIK

Çiftçiler, bu önemli meyvenin potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek için Aronya’nın suyunun sıkılması, kurutulması ve paketlenmesi gibi işlemler için bölgeye entegre bir tesis kurulmasını talep ediyorlar. Böyle bir tesisin hem bölge ekonomisine katkı sağlayacağı hem de üreticilerin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmasına olanak tanıyacağı düşünülüyor.

10 DÖNÜMDE 4 BİN 900 KİLO VERİM

Kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan ürünü organik olarak yetiştirdiklerini belirten Fevzi Baydur, "Meyve çok değerli olsa da hasadında sıkıntı yaşıyoruz. Kendi çabamızla satmaya çalışıyoruz. Bu fidanları 5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. dağıtmıştı İnşallah bir pazar bulunur ve köylü rahatlar" dedi.

Baydur meyvenin tansiyon, şeker gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtip "5 sene önce ektik bu bitkiyi 3 sene sonra meyve vermeye başlıyor. Geçen sene 10 dönüm yerden 4 bin 900 kilo aronya topladık. Bu sene 10 ton aronya toplamayı umut ediyoruz" diye konuştu.

2022 yılında 10 dönüm arazide 2 bin fidanla aronya üretimine başladıklarını kaydeden Sulhiye Mahallesinden Selamettin Demirtaş ise "Şu an hasat zamanı. Topladığımız ürünlerin kimisi buzhanede kimisi satılma aşamasında. Biraz pazar sıkıntımız olduğu için ürünün bir kısmı da dalında bekliyor" dedi.