Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok: Diyabete Şifa, Kalbe İyi Geliyor, Hücreleri Baştan Aşağı Yeniliyor
Devlet teşvikleriyle Türkiye’nin pek çok bölgesinde yetiştirilen Aronya bitkisi, artık meyve vermeye başladı.
Kaynak: İHA
Uludağ’ın güneydoğu eteklerinde 5 yıl önce yüzlerce dönümlük alana dikilen bu bitkinin hasadı, bölgedeki çiftçiler tarafından yapılırken, özellikle sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Diyabet ve tansiyon hastalarına iyi geldiği, hücre yenileyici özelliklere sahip olduğu bilinen Aronya’nın meyvesi, Uludağ’ın doğasına uygun olarak yetiştiriliyor ve hasadı üretici köylerdeki kadınlar tarafından yapılıyor.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan sanayici Fevzi Baydur, 5 yıl önce 10-12 dönümlük arazisine “süper meyve” olarak adlandırılan Aronya’yı dikti. Geçen yıl 5 ton verim alan Baydur, bu yıl bu miktarı 10 tona çıkarmayı hedefliyor. Aronya'nın yüksek antioksidan içeriği ile kansere karşı olumlu etkiler sunduğunu vurgulayan üreticiler, bitkinin sağladığı faydaları dile getirirken, pazarda yer bulma konusunda zorluk yaşadıklarını belirtiyorlar.
DAHA GENİŞ PAZARLARA YOLU AÇIK
Çiftçiler, bu önemli meyvenin potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek için Aronya’nın suyunun sıkılması, kurutulması ve paketlenmesi gibi işlemler için bölgeye entegre bir tesis kurulmasını talep ediyorlar. Böyle bir tesisin hem bölge ekonomisine katkı sağlayacağı hem de üreticilerin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmasına olanak tanıyacağı düşünülüyor.
10 DÖNÜMDE 4 BİN 900 KİLO VERİM
Kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan ürünü organik olarak yetiştirdiklerini belirten Fevzi Baydur, "Meyve çok değerli olsa da hasadında sıkıntı yaşıyoruz. Kendi çabamızla satmaya çalışıyoruz. Bu fidanları 5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. dağıtmıştı İnşallah bir pazar bulunur ve köylü rahatlar" dedi.
Baydur meyvenin tansiyon, şeker gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtip "5 sene önce ektik bu bitkiyi 3 sene sonra meyve vermeye başlıyor. Geçen sene 10 dönüm yerden 4 bin 900 kilo aronya topladık. Bu sene 10 ton aronya toplamayı umut ediyoruz" diye konuştu.
2022 yılında 10 dönüm arazide 2 bin fidanla aronya üretimine başladıklarını kaydeden Sulhiye Mahallesinden Selamettin Demirtaş ise "Şu an hasat zamanı. Topladığımız ürünlerin kimisi buzhanede kimisi satılma aşamasında. Biraz pazar sıkıntımız olduğu için ürünün bir kısmı da dalında bekliyor" dedi.
TÜRKİYE'YE 2012'DE GETİRİLDİ
Aronyanın Kuzey Amerika menşeili bir meyve olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Türkiye'ye 2012 yılında Yalova Atatürk Araştırma ve Kültür Merkezi tarafından getirilmiş. Orada geliştirilerek iki cinsi tescil edildi ve Yalova Araştırma Merkezi tarafından dağıtıldı. Daha sonra Tarım AŞ vasıtasıyla fidanlar dağıtıldı. Aronya meyvesi dünyada bilinen 250 meyvenin arasında antioksidan değeri en yüksek olan meyve. Türkiye'deki uzmanlar ve doktorlar bunu her zaman dile getiriyorlar. Ancak ürün çok tanınmadığı için faydaları da ülkemizde pek bilinmiyor. Başta diyabet ve kalp hastaları olmak üzere kanser hikayesi olanlar hastalığın ilerlememesi için kullanıyorlar. İlaç sanayisi bu meyveyi kullanıyor. Günlük iki avuç kadar tüketilmesi gerekiyor. Düzenli tüketildiğinde insana zindelik ve enerji katıyor. Hücre yenilenmesine yardımcı olduğu için sporcular sık kullanıyor. Yağ ve şeker oranı çok düşük c vitamini, kalsiyum ve çinko oranı yüksek olduğu için tercih ediliyor. Sağlıklı insanların daha sıklıkla kullanması gerekiyor. Ancak ürün ülkemizde çok fazla tanınmıyor" dedi.
TÜRKİYE'DE DEĞERİ BİLİNMİYOR
Aronya meyvesinin daha katma değerli hale gelebilmesi için ürünün daha çok konsantre yada kurutulmuş halde işlenip paketlenerek satılması gerektiğine dikkat çeken Selamettin Demirtaş, "Bu konuda da bizim tesisimiz yok. Şu anda ürünlerimizi topluyoruz fakat pazarlama konusunda sıkıntılarımız var. "Pazarlayamadık" diye de bu üründen vazgeçecek değiliz. Mücadelemizi vereceğiz ama bu mücadeleyi verirken de devlet büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz. İnegöl'de Uludağ'ın eteklerinde 1000 dekar alanda bu ürün ekili Avrupa bu ürünü konsantre haline getirdikten sonra kimya sanayisine, ilaç sanayisine ve meyve suyu üreten fabrikalara direkt olarak pazarlayabiliyor. Ama bizim bölgemizde böyle bir tesis olmadığı için biz şuan için böyle bir olayı başarmış değiliz" dedi.
"ARONYA DEĞERLİ BİR ÜRÜN"
Tahtaköprü Mahalle Muhtarı Mustafa Ok ise hasat dönemi ile ilgili başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere Ziraat Odası Başkanı ve Bakanlık yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını pazar problemini çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Ok, "Aronya değerli bir ürün, 5 sene önce ektiğimiz alanların meyvelerini toplamaya başladık. köylerin büyük bir kısmında Aronya yetişiyor. Tesis konusunda devletimiz bize destek olursa ürünü daha katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandıracağız" diye konuştu.