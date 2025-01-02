Türkiye’de Kaç Aylık Maaşla Ev Alınabilir? Ülke Raporları Paylaşıldı! Acı Tablo Ortaya Çıktı
Dünya genelinde ev satın almanın en pahalı olduğu ülkeler arasında Türkiye’de kaç aylık maaşla ev alınabileceği paylaşıldı
Kaynak: Haber Merkezi
BestBrokers.com tarafından paylaşılan rapora göre, ev satın almanın en kolay olduğu ülke Güney Afrika. Burada bir kişinin 100 metrekarelik bir ev sahibi olabilmesi için maaşının yalnızca 71 katını biriktirmesi yeterli.
ABD ise bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Ortalama bir Amerikalı, bir ev sahibi olabilmek için yaklaşık 76 aylık maaşını biriktiriyor. Ancak ABD’de emlak fiyatları eyaletlere göre büyük farklılıklar gösteriyor.
AVRUPA’DA EV SAHİBİ OLMAK İÇİN DURUM NASIL?
Avrupa’da ev satın almak açısından en uygun ülke Danimarka. Burada 100 metrekarelik bir evin fiyatı, ortalama 114 net maaşa denk geliyor. Danimarka’nın ardından İrlanda ve İsveç geliyor. Bu ülkelerde bir ev almak için sırasıyla 123 ve 129 aylık maaş birikimi gerekiyor.
Avrupa’da ev satın almanın en zor olduğu ülkeler ise Çek Cumhuriyeti ve Slovakya. Çek Cumhuriyeti’nde bir ev sahibi olabilmek için 297 aylık maaş biriktirmek gerekiyor. Slovakya’da ise bu süre 297 ayı buluyor, bu da yaklaşık 25 yıla denk geliyor.
TÜRKİYE’DE KAÇ AYLIK MAAŞLA EV SAHİBİ OLUNABİLİR?
Yayımlanan rapora göre, Türkiye’de bir ailenin 100 metrekarelik bir eve sahip olabilmesi için yaklaşık 52 yıl boyunca birikim yapması gerekiyor.
Listenin son sırasında ise Nepal bulunuyor. Nepal’de bir ev sahibi olmak için 684 aylık maaş biriktirmek gerekiyor.
AVRUPA’DA 100 METREKARELİK BİR EVİN ORTALAMA FİYATI
Raporda Avrupa ülkeleri arasında 100 metrekarelik bir evin aylık maaş cinsinden fiyatları şu şekilde sıralandı:
Danimarka: 114
İrlanda: 123
İsveç: 129
Almanya: 185
Fransa: 197
İngiltere: 202
Çek Cumhuriyeti: 274
Slovakya: 297