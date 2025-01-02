Türkiye’de Kaç Aylık Maaşla Ev Alınabilir? Ülke Raporları Paylaşıldı! Acı Tablo Ortaya Çıktı

BestBrokers.com tarafından paylaşılan rapora göre, ev satın almanın en kolay olduğu ülke Güney Afrika. Burada bir kişinin 100 metrekarelik bir ev sahibi olabilmesi için maaşının yalnızca 71 katını biriktirmesi yeterli.

ABD ise bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Ortalama bir Amerikalı, bir ev sahibi olabilmek için yaklaşık 76 aylık maaşını biriktiriyor. Ancak ABD’de emlak fiyatları eyaletlere göre büyük farklılıklar gösteriyor.