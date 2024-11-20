Türkiye'de İlk Kez Uygulandı... 'Kırmızı Altın'da Hasat Heyecanı

HASAT HEYECANI YAŞANDI

İki arkadaşın kurduğu safran tesisinde hasat heyecanı yaşandı. Safran haşatını ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar’a bilgi veren işletme sahipleri, “Milli ekonomik menfaatlerimizi önceleyerek, katma değeri yüksek her ürünü, sürdürülebilir tarım stratejileri ile globale taşıma niyetimiz var bu nedenle, çalışmalarımızı büyüterek 5 milyon dolar yatırım hedefimiz mevcut. Bir zamanlar önemli bir safran ihracatçısı olan ülkemizde son yıllarda üretim yok denecek kadar azalmış durumda. Dünya piyasalarında İran’ın hakimiyeti var. Hindistan, Yunanistan ve İspanya önemli üretici ülkeler. Ülkemizde de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan safran önce iç pazarda değerlendirilip, belli bir üretim seviyesine ulaşınca dış piyasalarda pazar bulma imkanları araştırılmaktadır” dedi.