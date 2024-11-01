Türkiye'de İlk Kez O Şehirde Ekimi Yapıldı: Karbonhidrat, C Vitamini, Folik Asit, Demir... Ne Varsa İçinde!
Erzurum’un verimli tarım arazilerine sahip Pasinler Ovası’nda, bu yıl ilk kez ekilen ve içeriğindeki antioksidanlar ile zengin besin değeri sayesinde dikkat çeken mor patatesin ilk hasadı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası’nın girişimiyle deneme amaçlı yaklaşık 7 dönümlük bir alana ekilen mor patates, bölgenin toprak yapısına başarıyla uyum sağladı. Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir gibi önemli besin öğeleri içeren bu patates türü, sağlıklı beslenme konusunda daha fazla bilinçlenen tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
BÜYÜK GELİR SAĞLAYACAK
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yerel üreticilere daha yüksek katma değer sağlayacak alternatif ürünler geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, mor patatesin ekim fikrinin de bu çalışmaların bir ürünü olduğunu ifade etti. Oral, bu tür projelerin bölge tarımına kazandırılmasının, Erzurum’un tarımsal çeşitliliğini ve gelir potansiyelini artıracağını vurguladı.
7 DÖNÜM ARAZİYE EKİLDİ
Eskişehir Hanımeli Kooperatifi ile ortak bir proje geliştirerek Erzurum'da mor patatesi ilk defa denediklerini aktaran Oral, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun" diye konuştu.
Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti.
6 TON REKOLTE BEKLENİYOR
Ovada ilk denemede çok iyi verim alındığına dikkati çeken Oral, "Normal patateste 4,5 ile 6 ton arasında dönümde rekolte bekleniyor. Biz mor patateste yumrular küçük olduğu için 2,5 ton beklentimiz vardı. Bu yarı yarıya rekolte bile olsa fiyat aralığı, katma değerini pazar aralığı yüksek olduğu için kapatmış oluyordu. En kötü ihtimali buydu ama biz normal patates kadar rekolte elde etmiş olduk" dedi.
Pasinler Ovası'nın patateste kendini ispatladığını dile getiren Ovada, ilk denemesi yapılan mor patatesin daha da yaygınlaşmasını beklediğini anlattı.
"100 KATINA ÇIKACAK"
Çiftçi Oral, şunları söyledi:
Çiftçimiz görmeden inanmaz, bunu göstermek için de 14 aylık bir çalışmanın neticesinde bir hasat ortaya çıktı. Tohumunu getirdik, Amasya'ya hasadına gittik, uzman ekip götürdük, onlar gördü. Sonra buraya geldik. Tohumu getirip ektik. Buradaki üreticilerimize bunları anlatıp öğrettik. Geldiğimiz durumda güzel rekolte ortaya çıktı. Gerçekten emeğin karşılığını alacaklar. Pasinler Ovası'nda da bu duyuldukça ve görüldükçe yayılacak. Üreticilerimiz tarlaların en az yarısını mor patatese dönüştürebilirler. Çok üretim olunca fiyat düşer. Bunu da planlama şeklinde çok fazla üretmeden ama yan ürün olarak görebilirler. Önümüzdeki yıl bugün 7 dönümle başlamış bir mor patates hikayesi en az 10 katına, 100 katına çıkacaktır.
Mor patatesin katma değerini artırma adına Atatürk Üniversitesi ile özellikle gıda boyası halinde kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmaların da gerçekleştiğini aktaran Oral, çalışmaların tamamlanmasının ardından, mor patatesin endüstriyel anlamda da çiftçilere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.
"ANTİSYONİN VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ VAR"
Oral, "Antisyonin ve antitoksidan özellikleri var. Şeker hastaları da kullanabiliyor. Nişasta oranı düşük, sağlıklı ve çiftçimize para kazandıran bir ürün. Piyasada pazar problemi olmayacak" dedi.