Türkiye'de İlk Kez O Şehirde Ekimi Yapıldı: Karbonhidrat, C Vitamini, Folik Asit, Demir... Ne Varsa İçinde!

Erzurum Ticaret Borsası’nın girişimiyle deneme amaçlı yaklaşık 7 dönümlük bir alana ekilen mor patates, bölgenin toprak yapısına başarıyla uyum sağladı. Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir gibi önemli besin öğeleri içeren bu patates türü, sağlıklı beslenme konusunda daha fazla bilinçlenen tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

BÜYÜK GELİR SAĞLAYACAK

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yerel üreticilere daha yüksek katma değer sağlayacak alternatif ürünler geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, mor patatesin ekim fikrinin de bu çalışmaların bir ürünü olduğunu ifade etti. Oral, bu tür projelerin bölge tarımına kazandırılmasının, Erzurum’un tarımsal çeşitliliğini ve gelir potansiyelini artıracağını vurguladı.

7 DÖNÜM ARAZİYE EKİLDİ

Eskişehir Hanımeli Kooperatifi ile ortak bir proje geliştirerek Erzurum'da mor patatesi ilk defa denediklerini aktaran Oral, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun" diye konuştu.

Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti.