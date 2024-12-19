Türkiye'de Her Evde Bulunan Ünlü Marka Yasaklanıyor: Bakanlık Peş Peşe Uyardı, Kullanmayın

ABD hükümeti, özellikle Ticaret, Savunma ve Adalet Bakanlıkları, TP-Link ürünlerinin siber saldırılarda kullanıldığına dair ciddi endişeler taşıyor. Microsoft'un Ekim ayında yayınladığı bir rapor, TP-Link cihazlarının Çin merkezli hackerlar tarafından fidye yazılımları ve diğer siber saldırılar için kullanıldığına dair güçlü kanıtlar sunmuştu. Raporda, şirketin ürünlerindeki güvenlik açıklarının kasıtlı olarak ihmal edildiği iddia edilmişti.