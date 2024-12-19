Türkiye'de Her Evde Bulunan Ünlü Marka Yasaklanıyor: Bakanlık Peş Peşe Uyardı, Kullanmayın
Dünyanın en büyük internet cihazı üreticilerinden biri olan ve Türkiye'de de hemen hemen her evde bulunan ünlü modem markası TP-Link yasaklanıyor. Ticaret, Savunma ve Adalet Bakanlıkları, TP-Link ürünlerinin siber saldırılarda kullanıldığına dair ciddi endişeler taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük internet cihazı üreticilerinden biri olan Çinli TP-Link, ABD'de ciddi bir sınavdan geçiyor. Ülkede milyonlarca evde kullanılan TP-Link yönlendiricileri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.
ABD hükümeti, özellikle Ticaret, Savunma ve Adalet Bakanlıkları, TP-Link ürünlerinin siber saldırılarda kullanıldığına dair ciddi endişeler taşıyor. Microsoft'un Ekim ayında yayınladığı bir rapor, TP-Link cihazlarının Çin merkezli hackerlar tarafından fidye yazılımları ve diğer siber saldırılar için kullanıldığına dair güçlü kanıtlar sunmuştu. Raporda, şirketin ürünlerindeki güvenlik açıklarının kasıtlı olarak ihmal edildiği iddia edilmişti.
SİBER GÜVENLİK ZAFİYETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
TP-Link, uygun fiyatlarıyla ABD pazarında büyük bir paya sahipti. Ancak bu düşük maliyet, ürünlerin güvenliği konusunda soru işaretleri yaratmaya başladı. Şirketin ürünlerinin yaygın kullanımı, bir potansiyel siber güvenlik zafiyeti olarak görülüyor.
TP-Link, bu iddialara karşı ABD hükümetiyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Şirket, güvenlik standartlarına uyduğunu ve ABD pazarına olan bağlılığını vurguladı. Ancak, bu açıklamalar ABD yetkililerini ikna etmeye yetmedi.