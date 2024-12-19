Türkiye'de Her Evde Bulunan Ünlü Marka Yasaklanıyor: Bakanlık Peş Peşe Uyardı, Kullanmayın

Dünyanın en büyük internet cihazı üreticilerinden biri olan ve Türkiye'de de hemen hemen her evde bulunan ünlü modem markası TP-Link yasaklanıyor. Ticaret, Savunma ve Adalet Bakanlıkları, TP-Link ürünlerinin siber saldırılarda kullanıldığına dair ciddi endişeler taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'de Her Evde Bulunan Ünlü Marka Yasaklanıyor: Bakanlık Peş Peşe Uyardı, Kullanmayın - Resim: 1

Dünyanın en büyük internet cihazı üreticilerinden biri olan Çinli TP-Link, ABD'de ciddi bir sınavdan geçiyor. Ülkede milyonlarca evde kullanılan TP-Link yönlendiricileri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Türkiye'de Her Evde Bulunan Ünlü Marka Yasaklanıyor: Bakanlık Peş Peşe Uyardı, Kullanmayın - Resim: 2

ABD hükümeti, özellikle Ticaret, Savunma ve Adalet Bakanlıkları, TP-Link ürünlerinin siber saldırılarda kullanıldığına dair ciddi endişeler taşıyor. Microsoft'un Ekim ayında yayınladığı bir rapor, TP-Link cihazlarının Çin merkezli hackerlar tarafından fidye yazılımları ve diğer siber saldırılar için kullanıldığına dair güçlü kanıtlar sunmuştu. Raporda, şirketin ürünlerindeki güvenlik açıklarının kasıtlı olarak ihmal edildiği iddia edilmişti.

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Türkiye'de Her Evde Bulunan Ünlü Marka Yasaklanıyor: Bakanlık Peş Peşe Uyardı, Kullanmayın - Resim: 3

SİBER GÜVENLİK ZAFİYETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

TP-Link, uygun fiyatlarıyla ABD pazarında büyük bir paya sahipti. Ancak bu düşük maliyet, ürünlerin güvenliği konusunda soru işaretleri yaratmaya başladı. Şirketin ürünlerinin yaygın kullanımı, bir potansiyel siber güvenlik zafiyeti olarak görülüyor.

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Türkiye'de Her Evde Bulunan Ünlü Marka Yasaklanıyor: Bakanlık Peş Peşe Uyardı, Kullanmayın - Resim: 4

TP-Link, bu iddialara karşı ABD hükümetiyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Şirket, güvenlik standartlarına uyduğunu ve ABD pazarına olan bağlılığını vurguladı. Ancak, bu açıklamalar ABD yetkililerini ikna etmeye yetmedi.

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